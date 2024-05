Slíbil synovi gól a navázal na Pastrňáka. Pak Faksa slavil: Největší gól kariéry

„Dám gól,“ slyšel od táty dvouletý Elliot, který sledoval i část duelu v American Airlines Center. Vítěznou branku ale neviděl. „V aréně vydržel dvě třetiny, pak ho vzala manželka domů. Celý zápas je na něj ještě hodně,“ vysvětloval Faksa pro NHL.cz. „Až mu ráno pustím záznam, bude zářit štěstím.“

Vítězná trefa vzešla z útočné aktivity čtvrté dallaské formace. V pravém rohu kluziště kroužili všichni útočníci: kromě českého hokejisty také Sam Steel a Craig Smith, který na vítězný gól od mantinelu přihrával zadovkou. I proto si musel Faksa kotouč nejdříve zpracovat bruslí.

V pravém kruhu pro vhazování zůstal na chvíli osamocen, byť se nenacházel v nejlepší palebné pozici, neváhal, bekhendem okamžitě poslal puk na branku.

„Po rozbruslení jsme koukali na video, jak Vegas pečlivě brání. Rozebírali si nás po dvojičkách, proto jsme se jen těžko prosazovali. Tak jsme to zkusili s Craigem takhle a já pak jednoduše poslal kotouč na bránu. Co kdyby to tam náhodou spadlo, nikdy nevíte,“ vyprávěl Faksa.

Brankář Adin Hill z Vegas se ohlíží za střelou Radka Faksy z Dallasu v sedmém zápasu série.

Puk proletěl až do levého růžku branky Adina Hilla, který se jen zklamaně ohlédl. Naopak Faksa emotivně slavil první trefu v letošních vyřazovacích bojích, celkově se v play off NHL trefil podeváté z 74 zápasů.

Gólová oslava netradičního střelce zaujala i zámořské novináře, kteří ve tváři radujícího se Čecha našli nadšení, šok i nefalšované štěstí. Faksa, coby první hvězda duelu, zase označil vítěznou trefu za „největší gól kariéry“.

„Série s Vegas byla náročná. Jsem šťastný, že je za náma a můžeme se soustředit na pokračování,“ pochvaloval si.

V prvním kole play off Faksa kvůli zranění vynechal čtyři zápasy, po úvodních dvou domácích prohrách se vrátil až k rozhodujícímu sedmému duelu. „Byl jsem daleko nervóznější, než kdybych hrál, nebo seděl na střídačce,“ vracel se k herní pauze, během níž navíc mohl sledovat, jak kolísala důvěra v tým z Texasu.

K rozpačitému úvodu se vrátil i kapitán Jamie Benn: „Po druhém zápase se asi našla spousta lidí, kteří nám nevěřili. Ale v kabině i organizaci naopak byli ti, kteří o nás nepochybovali.“

Soudržnost ukázali svěřenci kouče Petera DeBoera i ve závěru sedmého duelu, když hájili těsný náskok.

„Pořád jsem měl v hlavě, že vedeme jen o gól a musíme bojovat dál,“ přiblížil střelec Faksa, který nechtěl znovu prožívat zklamání po vypadnutí s Golden Knights. Loni ukončili putování Stars v konferenčním finále, to tentokrát Faksa odmítl.

Prozatím tedy platí, že sedmé zápasy vyřazovacích bojů NHL rozhodují čeští hokejisté. David Pastrňák zařídil postup Bostonu v prodloužení rozhodujícího duelu s Torontem, ještě překvapivější byla trefa Faksy.

S Dallasem teď bude pokračovat v soubojích s nedávnými držiteli Stanley Cupu, po loňských šampionech vyzvou vítěze z roku 2022 – Colorado Avalanche.