Hokejisty Vítkovic udrží ve hře o přímý postup do čtvrtfinále jen výhra

„Víme o síle soupeře, víme o jeho kvalitách, ale při všem respektu k Liberci nemohu říct nic jiného, než že si tam chceme jet pro tři body. Matematika je v tomto směru neúprosná. Jen tři body nás udrží ve hře o šestku,“ řekl vítkovický trenér Jakub Petr.

Jeho tým je momentálně sedmý a na šestou Olomouc ztrácí dva body. „Venku se nám sice letos nedaří, ale už to musíme jednou prolomit a víme, že Liberec taky nemá poslední dobou optimální formu. Nemůžu nic slíbit, ale určitě pojedeme do Liberce uspět,“ prohlásil útočník Vítkovic Radoslav Tybor.

Ovšem k tomu, aby se Vítkovičtí vyhnuli předkolu play off, potřebují zaváhání Olomouce. „Už to nemáme ve svých rukou. Ale i kdybychom šli nakonec do předkola, hrajeme si teď o sebevědomí a svou psychiku. V zápasech potřebujeme sbírat vítězství. Pak i psychika a nálada v kabině budou dobré. Potom to můžeme zúročit, i když půjdeme do předkola, nebo se probijeme do šestky,“ zmínil Tybor.

„Samozřejmě je hezčí být v šestce, protože máte trochu volno, odfrknete si. Ovšem v této části sezony už může každý udělat cokoliv, jedno z jaké pozice. Jestli půjdeme z předkola, nebo šestky. Musíme se dívat sami na sebe, vyhrát oba zbývající zápasy za plný počet a uvidíme, jak to dopadne,“ doplnil další vítkovický útočník Jan Schleiss.

Zápas v Liberci začíná v 17.30.