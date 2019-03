Litvínov přežil. Jsme znovu ve hře, zářil krizový trenér Šlégr

Konkurenti Vervy v úterý naopak zakopli. Sparta na ledě Komety 3:7, Zlín v Olomouci 1:3. A tak je kolem strategické desáté firury těsno: 9. Zlín 74, 10. Sparta 73, 11. Litvínov 71.

„Šance existuje, i když to nebudeme ovládat jen my, ale i ti druzí,“ chápe Šlégr. Verva musí vyhrát za tři body v aréně Vítkovic a spoléhat, že rivalové doma selžou: Sparta s Libercem a Zlín s Kometou. Litvínov má lepší vzájemnou bilanci se Zlínem, ale horší se Spartou.

„Určitě i fanoušci opět uvěřili. Musíme jim dokázat, že hokej umíme hrát a že to zvládneme,“ přeje si brankář Jaroslav Janus.

V úvodu Plzeň mačkala Litvínov jako citrón, ale kyselá byla nakonec ona. Domácí ze svých prvních dvou šancí v rozmezí 62 vteřin udeřili, nejdřív Kašpar procpal puk mezi Frodlovy betony, pak velký závar ukončil gólem Doudera.

Když ve 2. třetině Janus vychytal přesilovky Plzně a Hanzl zvýšil po obkroužení branky na 3:0, domácí dostali do extáze sebe i většinu z 3 ­879 fanoušků. Podpořila ji ještě dorážka Trončinského a Strejčkova pumelice od modré čáry, díky níž slavil svůj první extraligový zásah.

„Podali jsme výborný bojovný výkon a byli jsme za to odměněni. Dokonce dali tři beci gól, což se u nás moc nestává,“ potěšilo Šlégra.

Ztracená nula Januse mrzet nemusí

Zato Janus zářil: „Zápas nebyl jednoznačný, ale my byli v koncovce důraznější. Dali jsme první góly, to se pak našim chlapům hraje uvolněněji. Chtěli jsme víc jak Plzeň.“ Ta přitom ještě mohla usilovat o Prezidentský pohár pro vítěze základní části. Šance je v tahu. „Snad tenhle výkon hráčům trochu otevře oči a uvědomí si, že především v závěru sezony se hraje hokej srdcem, to jsme tam dneska neměli,“ kritizoval plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Z krachu na Spartě se Verva obdivuhodně oklepala. „Poslední zápasy jsme dostávali pořád nad tři góly, což nebylo příjemné. Jsem rád, že jsme teď inkasovali jen jednou,“ oddechl si Janus, kterého o nulu připravil v 51. minutě Eberle. „Dostal jsem puk do hlavy a rozhodčí se zeptal, jestli jsem v pořádku. Zalhat, hru by přerušil a gól by nebyl. Ale mě nic nebylo, hrálo se dál a já branku dostal. Důležitější je ovšem vítězství.“

Zápas slavnostně skončil, ale i začal. Litvínovský klub gratuloval kapitánovi Michalu Trávníčkovi k tisícovce zápasů v jeho dresu. Přidá další starty v play off, nebo v play out?