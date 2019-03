Dnes se půjde dobře spát, radoval se Orsava po demolici Sparty

Hostinským v Brně se v úterý večer musela hodně špatně dodržovat zavírací hodina. Pokud se jim štamgasti „courali“ z výčepů stejně pomalu jako hokejisté Komety z ledu, kde před nadšenými fanoušky dlouho slavili výhru nad Spartou, musela to být pod Špilberkem pořádně dlouhá noc.

Jako vždycky, když se podaří dostat pražského rivala do kolen.

„Dostali jsme se do play off, byl to poslední domácí zápas v základní části, a tak si myslím, že jsme si to zasloužili my i diváci,“ shrnul brněnskou euforii do jednoho trefného souvětí útočník Jan Hruška.

Sparta do Brna přijela zabojovat o poslední bod, který jí chybí k postupu do předkola, ale místo toho po 20 minutách prohrávala 0:4. A to za její mátožné hráče v poli ještě hodně vyřešil brankář Matěj Machovský. Přesto po čtvrtém gólu ve své síti odjel sklesle střídat.

Kometa v „play off atmosféře“ cupovala Pražany tak, jako se tři dny nenajezený člověk vrhne k plnému talíři. Gólům předcházely bleskově sehrané akce, jimž Sparta nedokázala čelit, ani když si mužstvo německý trenér Uwe Krupp sezval ve 14. minutě k oddechovému času.

Střípky ze zápasu ● Sedm gólů pražské Spartě dala Kometa poprvé od návratu do extraligy v roce 2009. Dosavadní nejvyšší výhra nad pražským rivalem byla 6:2 ze sezony 2016/17. ● Útočník Jan Hruška prožil se třemi asistencemi bodově nejbohatší zápas od finále v roce 2017.

● Do sítě Sparty se trefil i defenzivně založený obránce Tomáš Malec. Byl to už jeho pátý gól v sezoně, čímž vyrovnal svoje extraligové maximum ze sezony 2007/08, kdy hrával ještě za Třinec.

● Sedm gólů dala Kometa podruhé v sezoně, poprvé si takto smlsla na konci ledna na Chomutovu.

● Víc gólů Spartě než včera dali brněnští hokejisté naposledy v roce 1976, tehdy jich bylo osm.

Marně.



Kometa se dostala do takového laufu, že si nečekané kousky dovolovali i borci, kteří mají na starosti víc bránění než ofenzivu. Pracant Tomáš Vondráček zakončil úprk tří na jednoho sám, bez kombinace, umístěnou ranou k tyči, specialista na oslabení Tomáš Malec se dokonce ze svého místa na modré čáře vydal doklepnout na 7:3 až těsně před brankoviště.

„Dnes se nám půjde dobře spát,“ liboval si Jakub Orsava, autor dvou gólů. Jeden gól v zápase Hradce Králové s Mladou Boleslaví chyběl k tomu, aby šla Kometa spát už se znalostí soupeře ve čtvrtfinále. Kdyby místo remízy 1:1 v normální hrací době vyhrála Mladá Boleslav, mohli se Brňané už začít chystat k cestě do Hradce.

Pořád je nejpravděpodobnější, že to tak dopadne, ale ještě jim může připadnout Plzeň, a to když v pátek prohraje s Karlovými Vary a Hradec Králové vyhraje za tři body v Pardubicích.

Tím si Brňané nechtěli nechat zaměstnávat hlavu. Radost z potvrzení šestky, zejména tímto impozantním způsobem, převládala. „Napadaly tam konečně nějaké góly, dlouho jsme se na ně trápili, takže jsme byli určitě rádi. Bylo to hodně příjemné,“ řekl Hruška.

Sparta předvedla totální výbuch. I po první přestávce, za stavu 4:0 pro Kometu, pokračovala v hokeji sice se snahou, ale bez momentu překvapení, bez přitvrzení. Pořád to bylo na domácích, jak vysokým rozdílem zápas skončí.

„Deset, deset,“ dožadovali se několikrát skandováním fanoušci.

„Myšlenky na zvolnění tempa tam nejsou. Člověk si to spíš užívá. Puky se najednou odráží těm, co vedou, sparťané by mi asi potvrdili, že puk je všude tam, kde oni nechtějí. Všichni si to užívají, než aby přemýšleli, že poleví. Navíc se hraje se Spartou, takže čím víc se jim dá, tím líp,“ usmíval se brněnský odchovanec a potvrdil tak, že výrazná výhra nad Spartou těší víc než jiné.

Ve výborném světle se po nemoci vrátil nejlepší střelec brněnského celku Peter Mueller, jemuž stačilo 165 vteřin, než z přesilovky otevřel skóre. Počkal si na své parketě na levém kruhu, počkal na přesně načasovaný pas od Petra Holíka a dal svůj 24. gól v sezoně.

Takto to tito dva excelentní útočníci hrají celou sezonu, a stejně soupeři ještě nenašli způsob, jak jejich souhru zastavit.

Navíc tentokrát byla Kometa k nezastavení celá.