ONLINE: Třinec hostí v semifinále Mladou Boleslav, Sparta přivítá Liberec

Play off hokejové extraligy v neděli pokračuje pátými zápasy semifinále. Od 14 hodin hostí Třinec Mladou Boleslav, série je srovnaná 2:2 na zápasy. To Liberec může v Praze od 17 hodin bojovat o postup do finále, nad Spartou vede 3:1. Obě utkání sledujte online.