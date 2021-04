Poslední díl? Kdepak, točíme dál. Hokejová Sparta v play off žije

Po kanonádě 5:0 může Sparta dál doufat, že z nasbíraných záběrů vytvoří biják o cestě k extraligovému titulu, na který nejsledovanější hokejová značka v zemi čeká už hrozivě dlouhých 14 let.

Bude to ovšem pořádná fuška! Ne filmařská, ale hokejová. „Hodně lidí nás už odepisuje,“ uvědomuje si sparťanský gólman Matěj Machovský.

V semifinálové sérii sparťané dál ztrácejí 1:3. Zvládli teprve první část z plánovaného obratu, který se v profesionálním hokeji jen tak nevidí. Na tuzemských zimácích se povedlo zvrátit stav 0:3 na zápasy pouze Opavě před 23 lety při extraligové baráži proti Znojmu.

Série se v neděli opět stěhuje do Prahy. A trumfy stále drží v drápech Bílí Tygři. „Jsou to těžké zápasy, Liberec hraje velmi dobře,“ vydechoval v televizním rozhovoru autor první sparťanské trefy David Dvořáček.

Ve čtvrtek alespoň s kolegy přišel na to, jak rozjeté soupeře zbrzdit. Sparta se konečně vypořádala s aktivní hrou soupeře, která ji trápila v úvodních duelech v O2 areně. Sama naopak hrozila z brejků. Sice se několikrát dobrovolně a zbytečně dostala do oslabení, v níchž předchozí partie ztratila, ale tentokrát je ubránila. „Dávají si větší pozor, jsou v nich agresivnější,“ všímal si liberecký útočník Dávid Gríger. „Nějaké střely jsme měli, ale nespadlo nám to tam.“

Sparťané, kteří se v dlouhodobé části extraligy chlubili nejlepší ofenzivou, poprvé v play off nastříleli víc než čtyři góly za zápas. Poprvé se v semifinále trefili lídři Řepík s Horákem, pomohlo i zamíchání se sestavou. „Bylo by mi trapný říkat, že pomohly změny,“ upozorňoval sparťanský trenér Hořava.

Jedna se však vyplatila. Alexandra Saláka, který si předevčírem odskočil do porodnice k narození pátého potomka, bravurně nahradil Machovský. „Hodně to ovlivnil jeho nadstandardní výkon. Zavřel to, i když byl Liberec lepší,“ chválil Hořava. „Ono to mnohdy vypadalo jako taková nešance, ale Liberec je hodně nepříjemný. Měli jsme i štěstí.“

Víc velebit svěřence nechtěl. Ani se nechtěl pustit do žertíků, zda s trenérskými kolegy nezměnil nějaký rituál. Uvědomuje si, že našlapaný tým, který ještě v rozjetém covidovém ročníku posílil, musí cílit na finále.

V sérii o titul si Sparta zahrála naposledy před pěti lety. Nyní má od roku 2016 aspoň jistou první medaili, po semifinálovém vyřazení jako vítěz základní části získá extraligový bronz.

Tahle parta chce ovšem víc. A teď nutně potřebuje i malý zázrak.