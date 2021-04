Drželi jsme se plánu, ale jakého, neřeknu, smál se střelec Růžička

V sérii, která pokračuje v úterý na mladoboleslavském ledě, vedou 3:2 na zápasy.

„Od začátku jsme měli nějaký plán a šli si za výhrou,“ prohlásil Martin Růžička, který je nejlepším třineckým střelcem nejen v celé extraligové historii, ale i v tomto ročníku play off. V dosavadních devíti utkáních dal šest gólů.

Můžete ten plán přiblížit?

To asi bylo vidět na ledě, takže bych to úplně neřešil. Měli jsme plán a toho jsme se drželi.

Jak důležité je, že jste páté utkání zvládli s nulou?

Samozřejmě to je důležité, jak pro nás, tak pro Kácu (brankář Kacetl), pro celý tým, který odvedl skvělou práci. Nic však není hotového. Jedeme do Boleslavi a tam to bude těžké.

Zatím se se svým soupeřem ve výhrách střídáte. Čeho se budete muset vyvarovat, abyste příští zápas zvládli a postoupili do finále?

Určitě si na toto téma něco řekneme. Víme, že tato série je nahoru dolů. Uvidíme, jak to teď bude.

V pátém střetnutí přibyly šarvátky. Rozhodčí za ně třikrát vylučovali dvojice hráčů. Je to tím, že série vrcholí?

Asi jo, ta série už má nějaký vývoj. Jsou tam dvojičky hráčů, kteří si za těch několik zápasu třeba lezou na nervy. To však k play off patří. Nikdo nechce prohrát a každý nechá na ledě všechno.

Petr Vrána a Michael Špaček zatím na góly nahrávali. Tentokrát se oba trefili. Je to pro váš tým povzbuzení?

Jasně. Jsou to špičkoví hráči. Špagr má vše před sebou, Petr už odehrál spoustu zápasů i v cizině, což potvrdil. Vidíme i na tréninku, že když dostanou šanci, tak ji promění.

Petr Vrána zatím v předchozích utkání ani jednou na mladoboleslavskou branku nevystřelil, jen nahrával. Nehecovali jste ho, aby začal pálit?

Abych řekl pravdu, ani jsem to nevěděl. A ani jsem to s Petrem neřešil. Nevím, jestli ho kluci hecovali. Na tréninku nějaké fórky jsou, ale pokud vím, tak na toto téma nic nebylo.

A co říkáte tomu, že si dva body připsal obránce Musil?

Jsem za Davida moc rád. Odvádí spoustu práce, která není vidět a není moc příjemná. První jeho hezkou střelu se mi povedlo tečovat a byl to gól. Ty body jsou pro něj odměna.

Ve všech dosavadních pěti zápasech s Mladou Boleslaví jste dali první gól. Jak moc to pomáhá, když třikrát jste pak vyhráli a dvakrát ne?

V této sérii to až takovou roli nehraje. Je však jasné, že když se trefíte první, tak to ten tým trochu uklidní a hraje se vám lépe, než když je stav nerozhodný.

Už jste přišli na to, jak protivníky bránit, když jste je tentokrát nepouštěli do jejich nebezpečných brejků?

Rád bych odpověděl, ale... Měli jsme plán a toho se drželi. Ale stejně vám nic neřeknu (směje se).

