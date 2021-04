Boleslavský Bernad o bitvě s Třincem: Musíme zlepšit vstup do utkání

Mladá Boleslav je před úterním domácím zápasem jednu prohru od vyřazení. A její hráči si uvědomují, že musejí do utkání vstoupit mnohem lépe, než tomu bylo v těch předešlých pěti. V nich pokaždé dostali gól jako první...

„Tím, že Třinečtí v neděli doma znovu vedli, jsme je dostali na koně,“ potvrdil Bernad. „Tak zkušený tým jako oni, si to pak pohlídá. A když nám odskočili na dvojgólový rozdíl, bylo už těžké se dostávat k jejich brance a stálo to za prd.“

Bernad netuší, čím to je, že nedokážou první brance Třince zabránit. „Pokud to někdo ví, ať nám to řekne, abychom se poučili. Neumím si to vysvětlit.“

Po první třetině bylo v šatně Mladé Boleslavi hodně živo. Rachot ale nedělali trenéři. To se burcovali hráči sami mezi sebou.

„Trochu humbuk byl,“ potvrdil Bernad. „Říkali jsme si, co všechno bychom měli změnit. A k něčemu to bylo, přidali jsme a soupeři se v hernách činnostech trochu vyrovnali.“

Trenéři hokejistům opravdu nijak nevyčinili?

„Ke konci první přestávky přišli do kabiny a řekli nám taktické věci, své poznatky. Jenže ten vstup do utkání jsme si museli vyříkat sami. Všichni jsme profesionálové. Kvůli tomu za námi nemusí nikdo chodit.“

To potvrdil i mladoboleslavský trenér Pavel Patera. „Je dobře, když si hráči problémy vyříkají. A bylo pak vidět, že emoce i nasázení zvýšili, přestože to v neděli k ničemu nevedlo,“ uvedl Patera.

Na ledě s vrcholící sérií přibylo i potyček. Sudí v nedělním duelu hned třikrát vyloučili dvojice hráčů za hrubost. Bernad odmítl, že by se tvořily nějaké dvojičky nepřátel vyhledávající šarvátky.

„Je to play off. A když třeba někdo najede do gólmana, tak soupeři musíte dát vědět, že tam nemá co dělat, že ho to bude bolet,“ prohlásil David Bernad.

Rozdíl mezi oběma celky je i v přesilovkách. Ty Třinečtí v dosavadních pěti vzájemných semifinálových duelech využili čtyři, zatímco Mladoboleslavští ani jednu.

„Třinec je hraje výborně celou sezonu,“ upozornil Bernad. „Nám to tam zatím nepadá, ale potíž je i v tom, že soupeře našimi fauly pouštíme do přesilovek, takže si za to můžeme sami.“

Bude v úterním střetnutí rozhodující, zda Mladá Boleslav vstřelí poprvé v sérii první gól utkání?

„Neříkám, že to bude klíčové, ale pro naše sebevědomí by to určitě bylo velké povzbuzení. A Třinec nahlodá, když čím dál tím déle branku nedá,“ odpověděl Bernad.

Zdůraznil, že stále není rozhodnuto, kdo bude ve finále.

„Jeden z týmů musí vyhrát i počtvrté, takže do té doby je semifinále pořád otevřené. A nám nezbývá nic jiného, než teď udělat vše pro to, abychom sérii vrátili do Třince,“ konstatoval David Bernad.