Zabrat střelecky. Někdy akce zbytečně přehráváme, ví třinecký Kundrátek

„Je to náročná série. My i oni hrajeme dobře. Musíme se s tím nějak poprat,“ řekl třinecký obránce Tomáš Kundrátek.

Třinec vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli od 14 hodin

Velké problémy Ocelářům dělají rychlé protiútoky protivníka, jeho nebezpečné brejky.

„Měli nějaká přečíslení, ale my víme, co máme dělat. Musíme hrát tak, aby se to nestávalo,“ podotkl Kundrátek. „Teď hlavně potřebujeme zregenerovat a zase se připravit. Jít do dalšího utkání na sto procent a předvádět naši hru.“

Třinečtí vědí, že musejí zabrat i střelecky, jelikož v dosavadních čtyřech duelech semifinále dali jen sedm branek, zatímco předtím ve čtvrtfinále jich Brnu ve stejném počtu zápasů nastříleli 20.

„Někdy akce zbytečně přehráváme. Musíme střílet více, chodit více do brány a házet to před ni. Snažíme se,“ uvedl Tomáš Kundrátek.

Zatímco v úvodních domácích utkáních Třinečtí protivníka přestříleli 66:45, na jeho ledě byl poměr střel 35:66 v jejich neprospěch.

„Nemyslím si, že by na četnost střelby mělo vliv, zda hrajeme doma, nebo venku,“ podotkl Kundrátek. „Je ale fakt, že naši útočníci chodí před branku, kde odvádějí skvělou práci, a my jako beci jim tam musíme puky co nejvíce dávat.“