Cítím se jak utiskovaný starším bráchou. Nebylo to fér, zlobil se liberecký Kváča

„Jsem toho pořád plný a vaří se to ve mně,“ vykládal bezprostředně po zápase Kváča.

Jak se po téměř hodině a půl těžkého nervózního zápasu kouše taková porážka?

Cítím jako bych měl starší bratra slavícího dnes narozeniny a já jsem trochu utiskovaný tím, že ten den je dnes jeho. Zdá se mi, že to prostě nebylo fér. A to je bohužel hokej.

Co se vám přesně v závěru zápasu nezdálo?

Nešlo vůbec o tu Řepíkovu teč ve finální akci. To bylo skvěle sehrané a klobouk dolů. Ale mám na mysli některé situace předtím. Kdo je viděl, tak si může udělat obrázek sám.

Ke kterým situacím míříte? Třeba vyloučení Radana Lence z konce prvního prodloužení?

Nebudu nic říkat ke konkrétním situacím, protože se to ve mně pořád vaří. Byl to prostě vyhrocený zápas. Jedeme dál, série nekončí. Vedeme stále o jedno utkání a budeme se snažit ukončit semifinále doma. Máme za sebou těžký zápas i hodně minut. Musíme se oklepat, zregenerovat a jít dál. Do půlnoci se můžeme smát, nebo brečet a pak tu porážku hodíme za hlavu.

A kdyby jste věděl dopředu, že po pěti zápasech povedete 3:2 v sérii, bral byste to, že?

Určitě, ale teď musíme jít zase zápas od zápasu. Z těch předchozích utkání si můžeme vzít jen to nejlepší. Musíme bojovat a ukončit to. Za celou kariéru se ne každému podaří znovu v takové situaci být, tak proč ji teď nevyužít. Co si budeme vykládat, že.

V první třetině byla Sparta živější, ale potom už jste byli zase jiným týmem. Čím to bylo?

Sparta také používá video, má dobré trenéry a reaguje na vývoj série i zápasů. Budeme spolu hrát už šestý zápas, budeme vzájemně vědět, co každý hraje. Takže rozhodně obě mužstva změnila třeba nějakým způsobem taktiku. Mohlo se to tak zdát a v dalším průběhu jsme se prostě srovnali.

Spartu možná při vašem vedení 3:0 na zápasy všichni odepsali, protože ještě nikdo takový stav v Česku neotočil. Hraje se těžko s takovým polštářem v zádech?

Podívejte se na obě mužstva. My máme příležitost rozhodnout, je to těžké, musíme se s tím porvat. Sparta se také rve. Je to super série. Až na pár momentů hrajeme jinak bezvadné zápasy.