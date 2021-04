Žít a přežít! Pravý zápas play off, strašně se mi to líbilo, žasl Hořava

Ačkoliv byli lepší, měli vysoké nasazení, sparťanské šance vytrvale likvidoval dobře postavený Kváča. Až do oné 55. minuty, kdy Rousek našel na brankovišti Horáka a ten jemnou tečí posunul puk za libereckého brankáře a vynutil si nastavení. V něm rozhodl až v 81. minutě povedenou tečí Košťálkovy střely kapitán Řepík.

„Byl to skvělý play off zápas, vynikající výkony z obou stran. Strašně se mi to líbilo a my jsme byli šťastnější,“ pochvaloval si kouč Miloslav Hořava vítězství i snížení v série na 2:3 na zápasy. V kritičtější situaci přitom hokejisté Sparty během sezony ještě nebyli.

„Ukázali jsme charakter, když jsme to nezabalili a jeli na plné obrátky až do konce. Naštěstí jsme ten důležitý gól dali. Jenže práce nekončí,“ velí střelec vyrovnávacího gólu Roman Horák.

Řepíkův vítězný gól:

„Byly to nervy jako vždycky,“ líčil dojmy Hořava. „Hráči byli v takovém transu, že necítili žádnou nervozitu ani únavu. Hlavou prostě byli pořád v zápase.“

Tentokrát se ukázalo, jak moc byly prospěšné tahy koučů pražského týmu, které začínají v sérii s Libercem konečně fungovat a díky nimž největší český klub zase umazal ztrátu jednoho zápasu a může věřit, že bude prvním mužstvem, kterému se v dějinách extraligy podaří postoupit ze stavu 0:3 na utkání.

Trenéři se po předchozích nezdarech rozhodli zmást Bílé Tygry tím, že roztrhli dlouho neměnný první útok a jeho nejvýraznější osobnost Vladimíra Sobotku přesunuli do druhé formace k Miroslavu Formanovi.

„Tak to přišlo, nehledejte v tom tahy. Když takovým hráčům řeknete, že budou hrát s někým jiným, je jim to jedno. Každopádně to asi funguje,“ mlží Hořava, jenž nechtěl změny příliš komentovat.

Klape i zprvu vynucená výměna brankáře, když se mezi tyče stoupla původní jednička Pražanů pro tento rok Matěj Machovský. Pomohla rošáda obránců Janduse s Jurčinou, když zkušený Slovák zaujal pozici až sedmého beka. Obranné řady oživil i návrat Ondřeje Němce, který ví, jak se vyhrávají tituly.

Jen poněkud fádní přesilovky ještě trochu zlobí trenéry i hráče. „Celou sezonu si k nim něco říkáme a někdy to funguje, jindy ne. Je to otázka štěstí a zásluha hráčů,“ uvědomuje si Hořava, ale jeho elitní centr Horák ví, že je třeba na souhře ještě zapracovat i během vrcholné fáze sezony.

Horákovo srovnání na 2:2:

„V přesilovkách jsme se trápili, ale nakonec z ní padl vítězný gól, což bylo hrozně důležité. Podíváme se na video a uvidíme, jestli bude nutné ještě něco změnit,“ míní.

Právě situace z konce 81. minuty může všechno rozhodnout a převážit váhy sebevědomí. Byla cítit obětavost, chuť hrát i touha změnit poměr sil v sérii. Sobotka krátce před gólem trefil Kváču do ramene, od něhož puk letěl do spojnice.

„Hned jsem kluky nabádal, ať hrají dál,“ líčí Horák, který v té chvíli stál na brankové čáře a měl nejlepší výhled. Chvíli na to Řepík krásně tečoval puk. K nepříčetnosti vytočil brankáře Kváču, který lítal po hřišti jako pominutý od jednoho sudího ke druhému a postěžoval si na rozhodnutí v některých dalších klíčových situacích. „Je dobře, že jsme dokázali udržet pásmo a rozhodnout,“ těší prvního centra.

Spartu naopak vítězná branka alespoň na chvilku uklidnila a utvrdila, že ještě pořád může živit šanci na titul.

„Je to další střípek, kousíček, díky kterému jsme pořád v sérii. Rozhodující je jen to, že jsme pořád ve hře,“ oddechl si Hořava. A patrně také nalila novou energii do žil před odjezdem na sever Čech. „Ten dlouhý zápas bude mít pochopitelně dopady na únavu obou mužstev, projeví se to a uvidíme to až v dalším zápase v Liberci.“

A také může poslat Bílé Tygry do situace, v níž byla po třech utkáních série Sparta. „Liberec klidně může znervóznět, protože my vlastně pořád jen dotahujeme. Pořád je to na nich. My musíme prostě vyhrát další utkání, abychom stále žili,“ přitaká Horák.

Sparta i díky nedělnímu zázraku stále žije a v reálném čase píše emotivní scénář svého dokumentu pro fanoušky nazvaný trefně Do bitvy.