Krize? Už je to zdvižený prst, varuje olomoucký centr Nahodil

„Výkon byl ale dobrý, můžeme se od něj odrazit do dalších zápasů a příště brát body,“ pravil centr třetího útoku.

Zlomil se zápas na začátku třetí třetiny? Klimek nedal tutovku a pak jste dostali rozdílový gól.

Těžko říct. Je to možný. Ale my jsme měli dost šancí, abychom zápas zlomili. A to se nestalo, protože jsme dali málo gólů.

Ze tří zápasů jeden. Co s tím?

Kdybych věděl, tak to děláme. Na to nevím odpověď, bohužel.

Nehledáte v koncovce ještě zbytečně spoluhráče? Nevěříte si?

To si nemyslím, ale musíme víc střílet. Není ranky, není branky, jak se říká. Je to spíš tím, že vidíme líp postaveného spoluhráče a snažíme se ho najít. Zbytečně kolikrát.

Čtvrtá porážka v řadě. Začíná deka, nebo se v kabině snažíte udržet pozitivní nastavení?

Na paniku je ještě pořád čas. Stále je začátek sezony. Už je to zdvižený prst, abychom další zápas vyhráli.

Bylo pro vás horší, že Brno přijelo mobilizované po debaklu 0:7?

Kometa je hodně kvalitní tým, to všichni víme. Hrála dobře. Byli jsme jim možná víc než vyrovnaným soupeřem, ale kamenem úrazu jsou ty branky.