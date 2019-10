Hraji hodně, musím přispět. Klimek se však v zakončení trápí

Střílení gólů je největší problém kohoutů. Právě kvůli nim přišel před sezonou ze Sparty. Ač hraje v první lajně, a proti Kometě byl na ledě přes dvacet minut, v deseti kolech se trefil jedinkrát. Dře a má dobrý pohyb, leč čeká se víc. „Uvědomuju si to,“ kývne.

Jen kvůli vaší spálené šanci jste ale s Brnem neprohráli.

To ne, ale myslím, že úvod třetí třetiny rozhodl. Měl jsem šanci, hned střídání nato oni svoji dali. I v první třetině jsme měli hodně šancí. Mohli jsme dát gól a odskočit. Měli jsme více ze hry, hráli jsme u nich v pásmu. Rozhodla produktivita. Měli méně šancí, dali víc gólů.

Chyba také byla, že jste je hned další střídání po vstřelené brance nechali vyrovnat.

To je právě to, že jsme Kometu nenechali dole. Šli jsme do vedení, hráli jsme dobře, a hned další střídání jsme udělali chybu vzadu a dostali gól, což je velká chyba. Kdybychom je udrželi dole, náš výkon by se zvedl, hrálo by se nám líp, kdybychom vedli. Bohužel rychle srovnali a hráli jsme zase od nuly.

Za tři zápasy jste dali jeden gól. V útoku je největší problém?

Ano. Moc gólů nedostáváme. V Liberci dva, s Brnem tři. Obrana hraje dobře, ale musí všech pět na ledě hrát i do útoku. Víc si pomoct. To není jen hra útočníků, ale i beků. Ovšem je to hlavně na nás útočnících. Když se podíváte na góly, kolik jsme jich dali, tak je to hlavně na nás.

Co změnit?

Vždy se říká, že když to nejde, má se hrát jednoduše - hrát všechno do brány na dorážku. To si všechno říkáme. Samozřejmě to víme, ale někdy chvíli trvá, než to z tréninku přeneseme do zápasu. Doufáme, že tento týden kvalitně potrénujeme a už to přeneseme do zápasu.

Vy jste ale zakončoval jednoduše z první. Brankář Vejmelka se dobře přemístil, nebo jste netrefil puk, jak jste chtěl?

Netrefil jsem to úplně nahoru, jak jsem chtěl. Přihrávka byla poměrně dlouhá, takže ji přečetl, byl tam hodně rychle, moc místa nebylo, ale já to musím trefit nahoru pod břevno, nebo mít víc klidu na hokejce a trošku ho potáhnout, šel proti mně, dával bych do prázdné. Musím to jednoznačně vyřešit líp.

Karel Vejmelka má druhá nejlepší brankářská čísla v extralize. Potvrdil svoje kvality?

Když jsem mu nedal gól, tak se mi proti němu asi hrálo nic moc, ale já osobně se nedívám, kdo stojí na druhé straně. Já hraju furt stejně. Chytá dobře, potvrzuje to. Je to výborný gólman, ale neřešíme, kdo proti nám stojí.

Derby bylo vyprodané. V takové atmosféře je radost hrát, že?

Fanoušci z obou táborů udělali parádní atmosféru. I ti naši nás podporovali do konce, i když už to byla od nás křeč. Za to děkujeme, že mají trpělivost a ženou nás, i když párkrát prohrajeme.

Počtvrté za sebou. Je to už v kabině znát, nebo si pořád držíte pozitivní nastavení?

Řekli jsme si, že i když jsme s Brnem prohráli, tak se nemáme za co stydět, tedy až na ty góly. Výkon byl dobrý, takže dáme hlavy nahoru a nebudeme skládat zbraně. V desátém kole po pár prohrách. To by bylo špatně. Jedeme a pracujeme pořád dál, budeme se snažit hrát ten poctivý hokej a musíme přidat góly, to je kámen úrazu. Nic jiného tomu nechybí.

Až na zraněného centra Knotka. Zaskakujete na jeho místě.

Knoťas samozřejmě chybí. Je to strašně silný hráč právě v předbrankových prostorech, kde se umí orientovat, tečovat, dorazit, najít si prostor. V tom nám hodně chybí. Na centru zaskakuju, nevadí mi to, hraju tam i rád, poslední dobou jsem tam taky hrál hodně, takže s tou pozicí jsem spokojený.

Lukáš Klimek na tréninku hokejistů Olomouce.

Po příchodu ze Sparty do skromnější Olomouce si nemáte na co stěžovat?

Jsem maximálně spokojený. Hraju hodně, takže je třeba, abych taky něčím přispěl. O tom se bavíme teď celý rozhovor, že nedáváme góly. Je to i na mně. Je třeba šance zužitkovat. Teď hraji s Davidem Ostřížkem a Vojtou Tomečkem, myslím, že jsme proti Brnu odehráli dobrý zápas a že to potvrdíme dál.

Vnímáte, že za střílení gólů máte jako posila, která ve Spartě měla i dvacetigólovou sezonu, větší zodpovědnost?

Samozřejmě. Chci dát hodně gólů, hned se líp hraje, když dáte gól, máte větší sebevědomí na ledě, zdá se vám, že necítíte únavu, lítáte tam, máte dobrý pocit. Každý hokejista to hraje pro góly a já si uvědomuju, že taky musím nějaké dávat.

Chce to jeden zápas, kdy vám to napadá, a utvrdíte se, že nemusíte ještě hledat lépe postaveného spoluhráče?

Myslím, že zápas, kdy nám to tam napadá, přijde brzo a z tlaku, co máme, se to dobře tečuje, párkrát odrazí. Je otázkou času, kdy to přijde, kdy to prodáme v zápase, protože i v tréninku se to objevuje.