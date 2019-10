Olomoucký kouč: Možná potřebujeme víc střel než třicet za zápas

„Nemůžu hráčům upřít nasazení, obětavost, šli jsme do toho s tím, že chceme odčinit poslední prohry. Bojovali jsme,“ hledá trenér Zdeněk Moták záchytný bod, od kterého se jeho mančaft odrazí.

Čas na práci je. Další zápas hraje Mora až v pátek proti Hradci Králové.

Raději byste ale po porážce hráli dřív, že?

Mělo by se hrát víc. Když to jelo rychle za sebou, byli jsme loni v zápasech úspěšní. Ale hlavně jsou nepříjemné zápasy, které hrajete hned další den. Pamatuji si z loňského roku, kdy jsme po zápase hráli den na to v Hradci. Kluci se snažili, vytrhali by si nohy ze zadku, ale neměli šanci uspět. Termínovou listinu by to chtělo upravit tak, ať je to pro oba soupeře stejné. Aby jeden hrál v pátek a sobotu, další v pátek a neděli, je nešťastné. Je to otázka také marketingu. V úterý přijde méně lidí. Je to složité a možná je to i diktát peněz.

Vás však trápí jiné věci: tři zápasy, jeden vstřelený gól. Co s tím?

Těžká odpověď. Děláme na tom v tréninku dennodenně. Mluvíme o tom. Možná o tom takhle pořád nemluvit a trénovat, pracovat, dělat. Jiné východisko není. Potřebujeme se psychicky chytit, dát nějaký jednodušší gól, kdy tam hodíme kotouč, odrazí se třeba od zadku a skončí v bráně. Takové góly platí, na takové se hraje. S Brnem jsme zase v určitých momentech chtěli dávat góly do prázdné brány, místo střely. Měli jsme přihrávky mimo, ať od Zbyňka Irgla, Vojty Tomečka. To jsou situace, které potřebujeme zakončovat větším důrazem. Když se podíváte na NHL nebo KHL, oni to tam šlehnou, mají důraz, to je rána, to letí, když to nebudeme mít, tedy my to nebudeme mít, ale musíme se snažit to udělat tak, abychom se tomu přiblížili.

Přitom zápas se silným Brnem jste rozehráli nadějně.

Přežili jsme dlouhé oslabení tři na pět, šli jsme do vedení, všechno nám nahrávalo, bohužel jsme dostali branku na 1:1 velice krátce po vstřelení našeho gólu. Další šance jsme nevyužili a ve třetí třetině jsme udělali tři hrubé chyby. Tohle Kometa umí trestat.

Přepadají tým v kabině už chmury?

Potřebujeme se zvednout hlavně střelecky. To je základ celého našeho dění. Předchozí zápas jsme dostali dva góly, nedali žádný. Teď jsme dostali tři, dali jeden. To se vyhrávat nedá, nedá se ani remizovat. Doufáme, že klid na hokejky přijde. Hráči jsou sami naštvaní, že situaci vyřeší jinak, že to udělají tak, že to skončí špatně. Samozřejmě to vědí. Musíme ještě více trénovat, ale pak se to musí projevit na ledě. Ještě větší tlak do brány, ještě víc střel. Možná že potřebujeme víc střel, že třicet jedna, kterých jsme měli proti Kometě, nestačí.

Na začátku třetí třetiny měl čistou šanci Lukáš Klimek, záhy na to jste inkasovali rozdílový gól. Očekáváte, že takhle zkušený borec si v těchto zlomových situacích bude počínat lépe?

Chceme střílet branky, vyhrávat, nám se to teďka v této konstelaci nedaří. Je nám jedno, kdo dá gól. Jestli to bude Matěj Kořenek, nebo Zbyňa Irgl. Ale potřebujeme, aby někdo minimálně dva tři góly vstřelil. Na to jsme schopni vyhrávat zápasy. Po druhém gólu jsme šli psychicky dolů, ramena, hlava šly dolů. Už jsme nebyli schopni se do toho dostat. Kometa každý kotouč, který získala, posunula do středního pásma, a my jsme bušili na bránu. To se nám nedaří. Potřebujeme se dostávat do volnějších prostorů a z nich zakončovat.

S příspěvkem posily Klimka jste spokojený?

Bude platný. Počítali jsme s ním na jiné místo v sestavě, že bude hrát s jinými typy hráčů. Teďka lepíme díry v sestavě. Ani se mi nechce říkat, že máme ještě zraněné, to už je evergreen. Potřebujeme pořádně potrénovat kompletní, potom můžeme být úspěšní. Když se hraje v pátek, nemůžeme začít trénovat v plném složení v sobotu.

Je hodně znát, že vám chybí v první lajně centr Jan Knotek?

Ano, je to hodně znát.

V čem nejvíc?

Nejen v první lajně, ale v celkovém projevu mužstva. Honza Knotek je prostě tahoun, který vytváří i pozitivní náladu v kabině. Chybí nám, ale jeho zdraví je přednější.

Víte, jak dlouho bude chybět?

Nevím, to je ten průšvih.