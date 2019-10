Fialův sladký návrat do Olomouce: omluva za fiasko, chvála pro Plekance

Sladký návrat do Olomouce?

Jsou tady lidi, se kterými se rád vidím. Já jsem odsud neodcházel ve zlém. Vyhrát člověk chce, ale není to se záští, co tam může někdo mít, když ho oddíl dá pryč s tím, že už na to nemá. Já jsem chtěl, abychom uspěli, protože jsme minulý zápas prohráli. Že to vyšlo v Olomouci, je shoda náhod. Ale je jasné, že se chce člověk prezentovat tak, že mužstvo funguje, i když trénuje jinde. Ale zadostiučinění nebo něco takového necítím. Byl jsem tady spokojený, s těmi lidmi se pracovalo parádně a já na to rád vzpomínám.

Mančaft se těší, že vás zkasíruje. Vypsal jste do kabiny odměnu?

Proti bývalým klubům se do kasy dává. Ušetřili mi peníze v Litvínově, jsem rád, že mi je neušetřili v Olomouci. Přes příští týden hrajeme v Kladně, tak doufám, že budu platit zase.

Bylo těžké nachystat tým po debaklu?

Hráči to měli v hlavě ještě během pondělního tréninku, který jsme měli takový trošku delší, v úterý jsme měli volno. Ve středu i z vlastní zkušenosti hráče vím, že už koukáte, co bude. Černé myšlenky a starosti mají spíš trenéři. Trvalo to pět dní. Potřebovali jsme vyhrát. Vím, že domácí také prohráli, ale 0:2 a 0:7 ještě doma je rozdíl. Chtěli jsme tu porážku odčinit. Dvě třetiny nám k tomu hodně pomohl Karel Vejmelka, který měl dost těžkých zákroků. Neříkám, že ho v tom mužstvo nechávalo, ale domácí byli lepší, malinko líp bruslili.

Vejmelku zlínská kanonáda nijak neovlivnila.

Byla by asi chyba, kdyby ho jedna minela měla ovlivnit, protože další góly tam prostě padaly, to nešlo zastavit, hráči měli hlavy dole, byl to zápas blbec. Brankář udělá v sezoně vždycky jednu takovou chybu. Dominika Haška taky ukazovali při chybách a chytal pak v pohodě. Jestli chce být dobrý a on chce být dobrý, tak ho to nesmí potopit.

Nejen na buly byl hodně platný Tomáš Plekanec. Vyhrává klíčové souboje, připsal si krásnou asistenci. Naplňuje vaše představy?

Je nedílnou součásti toho, že nedostáváme góly z přesilovek soupeřů, dostali jsme jeden za rozhodnutého stavu se Zlínem, kdy už k tomu hráči nepřistoupili tak, jak umí. Tomáš umí fantasticky řešit krizové situace. Ví, kde má být. A že ta lajna ještě nedává tolik gólů? Hraje s Pláškem a Horkým - hráči, kteří toho ještě nemají tolik za sebou. On si je tam zpracovává. Oddíl bude profitovat i z toho; hráči mu pak vrátí to, že hráli s Tomášem Plekancem. O něm můžu mluvit jen v superlativech.

Důležité byly tři věci: za prvé že jsme hned další střídání, co jsme dostali gól, srovnali na 1:1. Za druhé: nevyužitá velká šance Strapáče na konci druhé třetiny po návratu z trestné. Bylo by to jiné, kdyby domácí vedli po dvou třetinách. A za třetí: na začátku třetí třetiny jsme dali rychlé dva góly, to nás hodně uklidnilo a když se domácí snažili, byla znát nervozita na jejich hokejkách. Jsem rád, že to hráči odpracovali a získali jsme tři body. Jsme maximálně spokojení. Doufám, že nás to nakopne tak, že teď odehrajeme i kvalitní zápas s Libercem, což nebude nic jednoduchého.

Brněnský trenér Petr Fiala během duelu s Olomoucí

Navíc zřejmě bez střelce Muellera, který utkání nedohrál. Co s ním je?

Třetí třetinu nemohl hrát, víc vám řeknu asi až po dalším vyšetření v Brně, jestli je to týdenní zranění, nebo horší. Ruku moc nepoužíval, takže je to hodně bolestivé.

Kometa vs. Liberec Online reportáž v neděli od 17 hodin

Máte už vymyšlenou náhradu?

Vytáhneme juniora.

Co vůbec říkáte programu extraligy, že čekáte přes týden na zápas? Nebo opačný extrém jako teď - že hrajete dva zápasy ve dvou dnech?

Hráči jsou naštvaní, chtějí hrát. Mluvili jsme s nimi o tom. Nejraději by hráli úterý, pátek, neděle, ať to odsejpá. Před prvním mistrákem trénujete osm týdnů, už to je dlouhá doba, a pak se hraje dvakrát týdně, někdy jednou, pak teda třikrát. Ale je to málo.