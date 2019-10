Ani gól. Plzeň nás přejela o parník, přiznal olomoucký Švrček

„Zasloužené vítězství hostí. Byli jsme slabší v osobních soubojích, dělali jsme hloupé fauly v útočné třetině, za které jsme byli správně rozhodčími potrestáni, ale potrestali nás za to i hosté, kteří mají excelentní přesilovky,“ uznal kouč HC Olomouc Zdeněk Moták.

Tři góly Plzeň vstřelila v početní výhodě, ten čtvrtý zase ve vlastním oslabení. Skóre otevřel už v 6. minutě ranou přímo do šibenice Pour, když se před ním otevřela cesta k brance po tom, co Švrček zlomil hokejku. „Zbyněk Irgl mi podal svou, abych ji měl kolem brány, a vzal si tu moji, protože si myslel, že je dobrá, ale upadla jí lopata. Hráč dostal nahrávku mezi kruhy a trefil tam pěkně gól,“ mrzelo obránce Jana Švrčka.

Navíc druhou trefu si Plzeň připsala osm sekund před první přestávkou. „To je hřebíček do rakve. Když dostanete těsně před první sirénou gól na 2:0, to zamává s psychikou celého týmu,“ mínil Švrček.

Ve druhé části zase v oslabení ujel Milan Gulaš a nadvakrát překonal brankáře Jana Lukáše. Ten litoval i čtvrtého gólu, kdy puk vyrazil nad sebe a ztratil z dohledu. „Vyletělo mi to z lapačky a pak byl puk za mnou a už ho jen doklepli. Tu střelu bych měl zkrotit,“ sypal si popel na hlavu.

Domácí měli dvě přesilovky v závěru utkání, ale skórovat nedokázali ani z nich. Jen tím podtrhli největší rozdíl mezi oběma týmy. „Věděli jsme, že Plzeň má na venkovních kluzištích výborné přesilovky a snad padesátiprocentní úspěšnost. Bohužel pro nás se to všechno ukázalo,“ štvalo Švrčka.

„A teď jsme jim ty procenta ještě vylepšili,“ souhlasil Moták.

Jenže ačkoliv ze statistik křičí bilance v početní výhodě, obrovský rozdíl mezi týmy byl i za plného stavu na ledě. „Za poslední roky jsme hráli s Olomoucí hodně zápasů a dnes jsme podali jeden z nejlepších výkonů. Vyrovnali jsme se v houževnatosti, v osobních soubojích a proměnili jsme šance. Zaslouženě jsme vyhráli,“ pochvaloval si plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Plzeň přehrávala kohouty na všech stranách hřiště a ti nenašli za celé utkání recept, jak obraz hry změnit. „Párkrát nás v první třetině rozvěsili na mantinelech, ukázali svoji sílu. My jsme tvrdý souboj měli pět minut před koncem, kdy Strap srazil nějakého obránce. Plzeň do zápasu vstoupila tak, že první střídání všech pětek měla určitě lepší, a možná tímto nahodila celý svůj výkon. Chtěli jsme v každém případě bojovat do posledních sil, ale nebyli jsme k ničemu připuštěni,“ přiznal olomoucký kouč.

Jako by indiánům vypjaté bitvy v play off zůstaly hluboko pod kůží a vsadili na obvyklou zbraň Olomouce, tedy hru do těla. A vycházelo jim to. „Možná to tak vypadalo podle toho, že jsme opravdu špatně bruslili, nedokázali jsme se jim vyrovnat a mohlo to zkreslovat. Spíš bych tu vinu hodil na naše záda. Plzeň nás předčila o parník,“ uvědomuje si Švrček.

Mora postrádala prvního centra Jana Knotka, který má podle Zdeňka Motáka zranění v horní polovině těla a nebude k dispozici ani v neděli v Liberci. V sestavě ho nahradil 19letý Matěj Kořenek. „Nehrál vůbec špatně. Dostal se do dvou vyložených šancí, mohl být slavný. Nesebral to z toho ledu, ale nejsme zklamaní, určitě byl lepší než polovina našich útočníků. Potřebuje samozřejmě na sobě dělat, ale když bude výkony opakovat, může si říct o místo,“ podotkl Moták.

Šanci na reparát bude mít Kořenek i jeho spoluhráči už v neděli (16.00) v Liberci.