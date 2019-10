Co pálilo tápající Kometu: střelba, přesilovky i debakl

„Křižovatka to pro nás není, ale uvidíme, jak se s odčiněním propadáku popasujeme. Vím, že se naši hráči nachystají dobře. Víkend nás prověří,“ řekl Fiala. Změny v sestavě provedl jen kosmetické. „Kdyby se prohrály další tři čtyři zápasy, tak by se něco měnilo razantněji. Chceme dokázat, že to byl jen takový ústřel,“ pravil Fiala.

Zde jsou prvky a nedostatky, které ho tento týden zaměstnaly.

1 Přesilovky

Kometa zatím z 32 pokusů proměnila jen dva, v nakládání s početní převahou patří k nejhorším v extralize. Nejde jen o nedostatečný přísun gólů, ale i o dva inkasované góly při přesilovkách a malý důraz v nich. Kometa během nich v úvodních osmi kolech vyslala jen 36 střel; pro srovnání Olomouc měla stejný počet přesilovek a vypálila 51x. Kladno hrálo do pátku o čtyři přesilovky méně a vypálilo při nich o 12 ran víc než Brno.

„Hráčům to nelítá, jak jim to lítalo,“ sleduje Fiala. „Druhá lajna (Plekanec a spol.) svoji šablonu teď trochu změnila, ale jde i o to, aby kluci měli štěstí. Dají gól a začnou si víc věřit. Je deprimující, když zápasy jdou jeden za druhým a využití nepřichází,“ říká.

Více než dva inkasované góly ve vlastní početní převaze ho trápí nízká efektivita. „Soupeř, když vidí, že se netrefujete, může hrát agresivněji. Sice je vyloučený, ale tolik mu to nevadí. Mančaftům proti nám by se hrálo daleko hůř, kdyby věděly, že jejich fauly potrestáme. Nehledě na to, že tyhle góly nám chybí k lepším výsledkům. Ukázalo se to ve Vítkovicích, kde jsme dvakrát udeřili a vyhráli jsme,“ cítí Fiala.

2 Málo střelby

Je překvapivé, že tak silný tým jako Kometa, disponující útočně laděnými hráči, střílí nejméně v nejvyšší soutěži. „V situaci, kdy bychom to už měli poslat na bránu, ať už jako kvalitní ránu, nebo nouzovou, ještě dál hledáme někoho v lepším postavení,“ kaboní se Fiala.

Čísla, která trápí Kometu 216 střel na branku vyslali hráči Komety v prvních osmi kolech, což je nejméně ze všech. 6,3 procenta je využití brněnské přesilovky. Horší je v tomto ohledu už jen Litvínov. 32. místo v bodování extraligy patří prvnímu hráči Komety Petru Holíkovi. Má 6 bodů.

„Přehrávání“ situací úplně nezatracuje, ale patří podle jeho mínění do takové fáze sezony, kdy je mužstvo v laufu. „Pak přehraje šanci do prázdné branky a ono mu to vyjde. To ano. U nás to ale zatím ne vždy vychází,“ říká.

Nejpilnějším šutérem Komety je Peter Mueller, muž do přesilovky, který vypálil na branku 25x. Jan Hruška má na kontě 21 ran, Tomáš Plekanec o jednu méně. Ovšem třeba nejlepší střelec z přípravného období Jakub Orsava vystřelil osmkrát, urostlý Pavel Jenyš jen šestkrát.

„Zlepšit to můžeme jen tím, že budeme střílet,“ nabízí jednoduchý recept obránce Filip Pyrochta, s 19 ranami nejčastěji střílející zadák Komety. „Nesnažit se hrát do prázdné, ze dva na jedna vystřelit. Dostat do sebe tu mentalitu, že je potřeba střílet, jít tomu víc naproti, dát nějaké, třeba i kuriózní góly,“ nabádá.

3 Týden po debaklu

Sedmigólový propadák pocítili Fialovi svěřenci hned den po zápase. „V neděli (proti Zlínu) toho moc nenabruslili, i když třeba chtěli, ale bylo to o hlavě, nepodařilo se jim to. O to delší byl pondělní trénink,“ přiblížil Fiala dril naordinovaný na pondělí. Nešlo přímo o pověstné mučení bez branek, bez nachystaných lahví s pitím a bez přestávek, ale mužstvo poznalo, o co jde.

Fialu potěšilo, jak hráči opatření přijali. „Trénink odpracovali. Nebylo koukání, kdy už bude konec. Hodně se bruslilo, ale s pukem. V úterý pak bylo volno a od středy už myslíme na budoucnost,“ podotkl kouč.

Na videu už prý trenéři hráče tolik nemučili. Trest na ledě Fialovi stačil, trápit kabinu dál nepotřeboval. „Věřím, že po neděli nikdo spokojený nebyl. Nikdo nechce zažít trénink, jaký jsme v pondělí měli my, ale chybami se člověk učí. Tyhle se už nesmí opakovat,“ uvedl obránce Pyrochta.