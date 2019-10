ONLINE: Vary a Vítkovice venku vedou, střelec Gulaš má na dosah rekord

Třinec s Olomoucí předehrály své utkání už v září, Oceláři tehdy zvítězili vysoko 7:3. Duel Sparty s Kladnem se bude dohrávat přesně za měsíc.

Kanonýr Plzně Milan Gulaš zatím skóroval ve všech devíti utkáních sezony, naposledy v pátek proti Kladnu. Pokud se nejproduktivnějšímu hráči soutěže povede gólově prosadit i proti Pardubicím, stanoví desetizápasovou šňůrou nový extraligový rekord.



Kometa v sobotu odčinila debakl od Zlína, když v dohrávce zvítězila v Olomouci 3:1. Hned druhý den ji čeká konkurent na špici tabulky, Liberec. Nabitý program ovšem Brňanům nevadí, spíše naopak.

„Hráči jsou naštvaní, nejraději by hráli úterý, pátek, neděle, ať to odsejpá. Teď se hraje dvakrát týdně, někdy jednou, pak teda třikrát. Ale je to málo,“ není spokojený s kalendářem brněnský kouč Petr Fiala.



Vítkovice jsou v útlumu, sérii tří porážek chtějí ukončit v Mladé Boleslavi. Dokonce pětizápasovou šňůru proher v pátek ukončily Karlovy Vary, nyní však čelí favoritovi z Hradce.