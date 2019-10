Zlín je opět poslední. Třetí smolný gól nám podrazil nohy, mínil Žižka

Zvětšit fotografii Zlínský kapitán Tomáš Žižka. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 8:43

Svoje čtyřicátiny oslavil s denním zpožděním gólem, to však byla pro kapitána zlínských hokejistů Tomáše Žižku jediná radost pátečního večera. Tým PSG podlehl Třinci 2:5 a po týdnu opět spadl na poslední místo extraligy. „Je to frustrující. Ale musíme věřit, že se to zlomí,“ pronesl asistent Zlína Martin Hamrlík.