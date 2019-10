Osobní body bych vyměnil za týmové, říká zlínský obr Ferenc

V pořadí Radegast indexu, který zohledňuje bojovnost hráčů, je v extralize druhý nejlepší, za stálicí Janem Výtiskem z Vítkovic. V týmové statistice +/- je dokonce nejlepší. Zlínský hokejový obránce Jakub Ferenc by z toho ale měl mnohem větší radost, pokud by celek PSG nevězel na předposledním místě soutěže.

„Je to otřepaná fráze, ale osobní body bych vyměnil za týmové,“ říká dvoumetrový obr v obraně Beranů před dnešním domácím zápasem proti Třinci.

Jakou váhu přikládáte hodnocení Radegast indexu?

Jednotlivce potěší, když dá gól. Když se mu daří. Já chci hlavně pomoct týmu, ať už hity, nebo zablokovanými střelami. Aby se nám na ledě trochu lépe dýchalo.

Mrknete se po utkání, jak se vám vedlo?

Podívám se. Občas to také okomentujeme, když někomu zasvítí nula a má modřinu. Třeba Fryška (Fryšara) měl dva výborné bloky a stejně mu je nezapočítali. To zamrzí. Říkám si, že statistik se díval asi někam jinam. Sledujeme také, kolik toho kdo odehrál. Jestli si má přidat na tréninku, aby by byl v kondici.

V neděli jste venku porazili Brno 7:0, v úterý jste doma podlehli Spartě 1:6. Co se s vámi stalo?

V Brně jsme hráli dobře, proti Spartě to také nebylo herně špatné, ale výsledek byl opačný. Na začátku nám napadalo do branky všechno, ale pak už to nešlo. Měli jsme skoro padesát střel. Gólman kolikrát ani nevěděl, jak to chytil. Kluci ze Sparty také říkali, že jsme je dvě třetiny k ničemu nepustili, ale byli produktivnější, a to nám chybělo.

Při střelecké převaze 49:24 musí být porážka frustrující, že?

Musíme věřit systému, který máme nastavený, více se prosazovat kolem brankoviště, být důraznější a zvednout produktivitu. Nemá smysl hledat něco jiného v taktice, systému. Proti Spartě jsme měli šancí dost, ale sparťani byli hladovější v předbrankovém prostoru. Nám tam kolikrát skákal puk, ale nedokázali jsme ho procpat do sítě.

Po devíti kolech tak máte stále jen šest bodů. Znervózňuje vás to?

Pořád je před námi hodně zápasů, ale nemůžeme se tím konejšit. Musíme bez debat začít sbírat body. Když se podíváte na tabulku, tak vlak nám zatím neujel. Ale to se může za pár kol změnit a najednou vznikne šestibodová díra, která se bude těžko honit.

A teď přijede mistrovský Třinec.

Na soupeře nemůžeme hledět. Je jedno kolik, ale z každého utkání si potřebujeme odnést nějaký bod.

Jste v půlce série čtyř zápasů v osmi dnech. Příští týden přitom odehrajete jenom nedělní utkání v Hradci. To není ideální, ne?

Takhle je to v programu dané a my se můžeme jenom připravit na zápas. Třeba Třinec má k extralize ještě Ligu mistrů. Sem tam se podívám, jak si vedou. Vím, že ve středu vyhráli v prodloužení. Jsem v kontaktu s Tomášem Kundrátkem, ale ten ještě nehrál.

Jak jste vnímali brankářské šachy po zranění Kašíka? Jednou chytal Huf, pak Čiliak, pak se zase oba prostřídali.

To je rozhodnutí trenérů, koho pošlou na led. Je to stejné jako u obránců nebo útočníků.

Je jedno, kdo je za vámi v bráně?

Hufino je mladý, má toho hrozně moc před sebou. Čilo zase hrozně moc za sebou. Víte, že za vámi je jiný gólman, ale snažíte se bránit, jak nejlépe to jde. Pouštět soupeře k co nejméně střelám, k dorážkám.