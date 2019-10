Z extrému do extrému. Co se děje s hokejovým Zlínem?

Hokejový Zlín jde prostě z extrému do extrému. Když už se zdá, že se dostal z nejhoršího a že v něm možná dřímá skrytá síla, tak vzápětí všechen optimismus fanoušků rozbije na prach.

Jistě, už letmý pohled na soupisku, kde zoufale chybí výraznější osobnosti nebo hráči, kteří by alespoň částečně zaručovali záblesk nadstandardní kvality, naznačuje, že Zlín letos čeká perná práce.

To potvrzovalo i prvních šest kol, v nichž nezískal ani bod. Na druhou stranu je však potřeba vnímat, že žlutomodří čtyřikrát prohráli pouze o gól. Tedy že nejsou vyloženým odpadlíkem, který je předem odsouzený k neúspěchu.

„Osobně si myslím, že jména nic neznamenají. V minulosti jsme viděli řadu mužstev, kde bylo hodně hráčů s velkým H, kteří měli velké smlouvy, ale pak se ukázalo, že ne každý se ohne a dělá práci pro mužstvo,“ říká Jiří Králík, zlínská brankářská legenda.

To je jistě oprávněný argument, ovšem obrovské výkyvy ve výsledcích odhalují nezralost týmu. I Králík připouští, že pro ně nemá vysvětlení.

„Myslel jsem, že se mužstvo poveze na vítězné vlně. Zvlášť když přišel brankář Čiliak. Prohra 1:6 se Spartou pro mě byla veliké překvapení, protože se na ni Zlín dokázal vždycky vyhecovat. Abych pravdu řekl, tak si ten propad během pár dnů neumím vysvětlit.“

Kouč Antonín Stavjaňa se snaží být pozitivní, i přes úvodní sérii proher tvrdil, že herně je na tom mužstvo dobře. Že je všechno pouze o gólové produktivitě, jejíž potenciál hráči naznačili při zmiňovaném vítězství 7:0 v Brně. Je možné, že po něm tým podlehl sebeklamu a Sparta, jež do té doby také nezářila, toho dokázala využít.

Je jasné, že na závěry je po devíti odehraných duelech brzy. Zbývá odehrát ještě spoustu zápasů a jedno vítězství dělá tři body.

„Zlín vyhrál dvakrát za sebou a už to vypadalo, že když porazí Spartu, tak bude ve středu tabulky. Opravdu stačí párkrát uspět a situace je úplně jiná. Však se podívejte na Karlovy Vary, které byly po úvodních utkáních sezony na prvním místě, a kde jsou teď?“ ptá se Králík.

„Ono je někdy lepší zahájit ročník hůř a mužstvo díky tomu víc myslí na obranu. Trenérovi se s mančaftem potom líp pracuje, než když se udělá pár výsledků a každý má nos nahoru,“ dodává mistr světa z roku 1985, který nevěří zlínskému pádu.

Dosavadní výsledky něco naznačují, zda je to dlouhodobá pravda, to ukážou následující měsíce. Zlín se však musí po těžkém úterním direktu rychle probrat. Nečeká ho nic jednoduchého: v pátek hostí mistrovský Třinec a v neděli míří na těžkou bitvu do Litvínova, jenž prožívá také marný začátek sezony.