Nezastavitelný Gulaš uznává: Udržet tohle tempo bude asi nemožné

Takže jste rekord před utkáním vůbec nevnímal?

Asi minulý zápas v Kladně se mi to dostalo do povědomí, ale nic extra. Povedlo se to, jsem moc rád a budu se to snažit prodloužit. Vím, jaká jména se objevují ještě výš, byla by fantazie se k nim přiblížit. Ale já chci vyhrát každý zápas a nekoukám na statistiky, na svoje góly. Když to půjde, vždycky raději přihraju. Podstatnější je pro mě to, abychom jako tým vyhrávali, proplouvali v poklidu sezonou a připravili se na play off, kam všichni chceme.

První gól jste dal rychle, spadlo to z vás?

Nevím, jak to popsat. Každou sezonu dostávám otázky na statistiky, už to potlačuji. Samozřejmě, všude se to probíralo, ale nechtěl jsem si to připouštět. Chtěl jsem vyhrát zápas a podat co nejlepší výkon. Ale jsem za rekord samozřejmě strašně rád, moc si toho vážím. Na ten první gól jsem dostal skvělou přihrávku od Luboše Roba, víceméně jsem to jen z první zametl.

Mluví se i o historickém rekordu Milana Nového v počtu získaných bodů.

Teď se o tom můžeme bavit, ale sezona je ohromně dlouhá, vždyť je za námi jen deset kol. Kdo by to nechtěl překonat, pan Nový je legenda, úžasný hráč. Ale stane se leccos, přijde krize, útlum, na každý tým i na každého hráče to v sezoně přijde. Pak je to o tom, jak se z toho dostanete. Udržet tohle tempo je asi nemožné.

Jaký byl zápas s Pardubicemi?

Nehrály vůbec špatně, doma porazily Liberec, zvedly se. V první třetině jsme hráli to, co jsme chtěli, pak se to najednou úplně otočilo. Sami jsme je dostali na koně, ale nechci Pardubice vůbec snižovat. Jsou na dobré cestě nahoru. Pro nás je důležité, že jsme v oslabení inkasovali jediný gól.

Ve třetí třetině jste byl vidět i díky třem hitům během jednoho střídání za stavu 3:3. Chtěl jste zbytek týmu vyburcovat?

Jo, cítil jsem, že to může dopadnout špatně. To mi u nás trošku chybí, přidat víc fyzické hry. Ubírá to soupeřům sílu, nás to může nakopnout. V tu chvíli jsem cítil, že je třeba přiostřit, žádný hráč to nemá rád. Jedno střídání jsem obětoval tomu, abych čistě a tvrdě atakoval soupeře. Nikoho jsem nechtěl zranit, jen dohrávat a dodat chuť klukům.