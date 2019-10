Kouč Komety po obřím debaklu: Je to vina nás všech, co jsme u toho byli

Je to třetí nejhorší výprask pro Kometu za deset let, co je v extralize.

„Z mého pohledu tam od nás nebylo nic. Je to vina nás všech, co jsme u toho byli, sebe z toho nechci vyjímat,“ hlesl zaražený brněnský trenér Petr Fiala.

Po výtečném pátečním výkonu v Hradci Králové působila Kometa proti outsiderovi dojmem, že to zkusí – a když to nepůjde, tak se nedá nic dělat.

Na začátku prvních dvou třetin se modrobílí nadšeně vyhrnuli dopředu, pak přišel gól v jejich síti a padla. V 1. třetině tato branka přišla v 5. minutě, ve druhé dvacetiminutovce se na ni čekalo osm minut.

Souhrn 8. kola extraligy

Hosté ze Zlína si museli připadat jako v transu, co všechno jim vycházelo. Sehrávali jednoduché, rychlé a účinné akce, jejich střely chodily krásně k tyčkám nebo do horních rohů obou brněnských brankářů. Karla Vejmelku po čtvrtém gólu vystřídal Lukáš Klimeš.



„Pořád jsme si říkali, že to je jako sen, že se najednou probudíme po obědě doma a bude nás čekat cesta do Brna na zápas,“ přiznal zlínský útočník Antonín Honejsek.

Zase tak idylické vítězství hostí taky nebylo, zasloužili si ho vytrvalým leháním a klekáním do střel i do přihrávek. „Pochytali jsme toho spoustu. Křižné přihrávky Holík–Mueller, přihrávky na střelu pro Orsavu, všechno jsme vylehali,“ vyzdvihl Honejsek.

Navíc v brance hostí stál klidný mladíček Daniel Huf.

„Neměli jsme na něho moc střel. Nevěděli jsme, jestli chytá výborně, nebo nechytá,“ hořce shrnul Fiala.

Celkově Huf likvidoval 28 ran, málo však bylo takových, po nichž by se opravdu musel natahovat. Spíš se záskok za Čiliaka, který proti Kometě odmítl nastoupit, dobře rozchytal.

„Všechno jsme stříleli doprostřed a vedle. Je to o tom, co vám soupeř povolí... tyhle střely by ale chytil snad i dorostenec, a to nechci snižovat jeho kvality, dařilo se mu,“ podotkl kapitán zostuzené party Martin Zaťovič.



Po záchvěvech snahy v částech prvních dvou třetin Kometa derby ke konci už odevzdala. První šarvátka se odehrála až po závěrečné siréně, jinak nic. „Jak se blížil konec, byl na střídačce vidět zmar. Ona je to pořádná facka,“ přiznal trenér Fiala.

Domácí fanoušci se od třetí třetiny rozhodli bavit sami, zpívali písničky Karla Gotta nebo za stavu 0:6 začali skandovat: „Vyrovnat!“

„Fanoušci aspoň drželi atmosféru. Co jim zbývalo? My jsme jim tu zábavu dnes neudělali, tak si ji udělali sami. Vrátíme jim to v příštím zápase,“ slíbil Zaťovič.

Kometa má k němu dlouhou pauzu, příště nastoupí až v sobotu v Olomouci. „Máme na to pět dnů, abychom tam byli jako Kometa, a ne jen sdružení hráčů, kteří to přijdou odehrát. Chceme se vrátit k usilovnému hokeji, v němž když se tolik nedaří dopředu, musíme pracovat, a ne podlehnout takhle nadšeně hrajícímu mužstvu. Zlín hrál obětavě, přesto jsme my tomu měli dát víc,“ uvedl Fiala.