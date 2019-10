Vidíte, že to jde. Brněnská Kometa o víkendu vzkřísila svůj útok

Nikdy není špatná chvíle na fair play. Alespoň pro Ondřeje Němce, který v neděli neváhal odvolat výrok rozhodčího, jenž se chystal Kometě věnovat přesilovku.

Ta by přitom modrobílým proti Liberci po kostrbatém začátku a za stavu 0:1 přišla rozhodně vhod. „Lukáš Krenželok (soupeř) se ke mně ani nedostal, měl jsem strženou hranu,“ vysvětloval brněnský obránce, že k jeho pádu došlo nezaviněně.

To také oznámil rozhodčímu. „Přišlo mi to automatické. Chceme vyhrát, ale nechceme vyhrát takhle. Koukají se na to děti, a pokud je chceme učit hrát fair play, tak bychom se jako jejich vzory měli chovat takhle.“

Hned o pár minut později se Němec za své gentlemanské gesto dočkal odměny, když jeho rána zpoza kruhů zapadla do liberecké branky. „Lukáš Krenželok mi pak říkal, že se mi to vrátilo. Asi karma funguje,“ poznamenal Němec.

Byl to jen jeden z mnoha střípků nadmíru vydařeného modrobílého víkendu. Kometa nejprve v sobotu uspěla v Olomouci 3:1, aby den nato přestřílela doma Liberec 7:4. „Po minulém propadáku jsme se chtěli revanšovat,“ připomněl asistent Kamil Pokorný potupný výprask 0:7 od Zlína z předchozího víkendu.

Ukazuje se však, že to byl sice strašidelný, ale naprosto ojedinělý výpadek. Brňané z dosavadních deseti extraligových duelů v osmi bodovali a vyhoupli se na druhou pozici v tabulce. A nyní konečně také předvedli své ofenzivní možnosti.

„Asi jsme se dobře najedli. Začali jsme šlapat, jak jsme měli, a vidíte, že to jde,“ líčil obránce Filip Pyrochta. „Ať si to kluci zabalí do deky a příště to vytáhnou znova,“ okomentoval nezvyklou gólovou nadílku.

Tu modrobílí paradoxně dali dohromady i bez svého obávaného amerického snajpra Petera Muellera, který si v sobotním mači pochroumal rameno. „Jeho návrat nedokážu odhadnout, ale nevypadá to, že by měl hrát už příští týden,“ sdělil Pokorný, který s kolegy posunul do elitní formace Lukáše Kucseru. „Je to pravák a nechtěli jsme sahat do dalších dvou lajn,“ vysvětlil Pokorný.

Záměr vyšel dokonale. Kucsera po boku Petra Holíka a Martina Zaťoviče posbíral dvě asistence. „S každým hráčem je to jiné, ale my jsme si sedli a něco jsme si k tomu řekli. Hrál s námi i v přesilovce a šlo mu to dobře,“ chválil Holík.

Když je řeč o přesilovkách, i v těch se Kometa pochlapila. Oficiálně využila jednu, ale Němcův úder přišel jen těsně po skončení početní výhody. „My přesilovky nemáme špatné, šance tam vždycky jsou. Nic extra jsme nezměnili,“ povídal Holík.

V obou víkendových duelech navíc Brňané otočili nepříznivé skóre. Včera se ze stavu 1:3 vymanili dvěma trefami během 15 sekund. „My víme, co umíme a co hrajeme. A pokud to opravdu hrajeme, tak se dokážeme dostat i z těžkých situací, což jsme předvedli,“ liboval si Němec. „Začátek sezony se nám povedl, ale ještě je před námi spousta práce,“ doplnil.