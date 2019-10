Olomoučtí hokejisté dali nejméně gólů v extralize. Ukončí zmar?

„My se hlavně musíme soustředit na sebe a nebudeme sledovat soupeře, jestli má nějakou sérii, to nám může být úplně jedno. Důležité je, že chceme odčinit, co nám teď nevyšlo, což znamená střílet góly a vyhrát,“ velí na klubovém webu kapitán kohoutů Martin Vyrůbalík. „Hrajeme znovu doma, takže to chceme vrátit i fanouškům.“

Vzájemná bilance z minulé sezony však hovoří jednoznačně pro Hradec, který dokázal ze čtyř zápasů vyhrát hned tři. „Všichni cítíme, že situace není ideální, proto potřebujeme v Olomouci naplno bodovat,“ uvedl hradecký útočník Daniel Rákos, jenž by po zranění měl nastoupit. Mountfield je s 15 body na osmém místě, Olomouc se 13 body hned za ním. „Čeká nás urputný boj, budou rozhodovat maličkosti, takže budeme muset podat kvalitní výkon,“ doplnil Rákos.

Stačí se podívat na skóre, abyste rychle pochopili, kde má Olomouc největší problém. Nedává branky.

Se 20 góly z deseti kol je vůbec nejhorší v soutěži. Z posledních tří utkání skórovala pouze jednou.

2 góly za zápas dají v průměru hokejisté Olomouce. V deseti kolech skórovali jen dvacetkrát, nejméně v extralize.

„Potřebujeme se chytit hlavně střelecky. Od toho se vše odvíjí. Poctivě na tom pracujeme, ale kolikrát je to o pověstném kousku štěstí,“ řekl trenér Zdeněk Moták.

„Teď máme snížené sebevědomí, protože nedáváme góly,“ přemítá Vyrůbalík. „Základem je být právě sebevědomější. A když nepadnou branky, tak být trpělivější.“

Osmatřicetiletý bek chce také odčinit hrubou chybu, kterou v minulém domácím zápase trestalo Brno.

„Když jsme dostali druhý gól, šlo sebevědomí úplně do kytek. Další padl po mojí chybě. Skóre bylo najednou 1:3, a to byl už úplně pohřbený zápas,“ litoval.

Olomouc - Hradec Králové Sledujte od 18.00 hodin online.

Na marodce hradeckého týmu zůstávají lotyšský obránce Cibulskis a zkušený útočník Dragoun. Mora postrádá útočníky Káňu, Knotka, Laše, Handla a beka Jaroměřského.

Poprvé se v Olomouci představí jako soupeř útočník Aleš Jergl, loňský tahoun mančaftu. Po odchodu do Hradce se však propadl do čtvrté formace. „Já v kontaktu s Alešem nejsem, někteří kluci ano. Popřáli jsme mu hodně štěstí a tím to haslo. Budeme ho chtít porazit,“ uzavírá Vyrůbalík.