Po Krejčím s Káňou propast. Probudí se ostatní útočníci Olomouce?

Navrátil šanci dostane, pohodu nabírá doma Jednou z posil olomouckého týmu je talentovaný útočník Jakub Navrátil. Znovu se zubrem na hrudi. Hokejový forvard Olomouce Jakub Navrátil se vrátil na výpomoc domů. V Přerově se narodil a začínal s bruslemi a pukem, teď pomáhá svému mateřskému klubu v první lize při početné marodce a sám se pokouší nastartovat, aby se vrátil do extraligy ve formě. Hned v prvním zápase za Zubry pomohl třemi body porazit Frýdek-Místek 5:2 – ke gólu přidal i dvě asistence. Branku i přihrávku si připsal také ve středu při demolici Kolína 7:0. „Od toho jsem přijel, abych pomohl týmu,“ pravil pro klubový web dvaadvacetiletý útočník. „V Olomouci neměl takové herní vytížení, jaké by potřeboval, tak jsme využili té možnosti a přivedli ho,“ řekl trenér Přerova Vladimír Kočara. V přerovské výstroji se Navrátil představil i na ledě Benátek, kde však Zubři prohráli 0:3. „Kubův přínos byl v obou zápasech znát. Proti Benátkám trefil dvě tyčky. Věřím, že kdybychom dali úvodní branku, dovedli bychom zápas do vítězného konce i v improvizované sestavě,“ podotkl Kočara, který se musí potýkat hned s osminásobnou marodkou. „To jsem snad nikde nezažil,“ posteskl si. I proto si příchod talentovaného odchovance, který se k hokeji v rodném regionu vrátil po dvaceti měsících, tolik pochvaloval. „Jsme rádi, že nám pomohl. Kdyby měl v Olomouci herní vytížení, jaké doufám, že bude mít, museli bychom si s marodkou poradit jinak,“ uvědomoval si Kočara. Za Moru letos Navrátil odehrál šestnáct zápasů, připsal si gól a asistenci, prostoru však ve třetí formaci moc nedostával. Ovšem v Olomouci s ním nadále počítají. „Loni odehrál pár zápasů, pak měl těžké zranění. Drahnou část sezony nehrál. Pořád je to mladý kluk, který se do toho dostává. Budeme na něm dělat. Svoji šanci zase dostane,“ zdůraznil olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Přijel jsem do Přerova, abych hrál a nabral ice time. Body, co jsem posbíral, jsou příjemný bonus. Jsem za to rád,“ pověděl Navrátil, který se den po zápase v Benátkách opět navlékl do olomouckého dresu a s týmem vyrazil do Karlových Varů. „Co teď bude dál, nevíme. Ani na nejbližší zápas. Vše se odráží od situace v Olomouci. S Honzou Tomajkem řešíme Kubovu situaci intenzivně,“ sdělil Kočara, jenž věří, že se Navrátilovi podaří usadit u kohoutů tak jako loni. „Kuba je extraligový hráč, věřím mu a doufám, že se chytne. Gól by mu pomohl. Ale samozřejmě ho u nás kdykoliv rádi uvidíme,“ doplnil. Nejlépe i zítra doma proti Šumperku. Václav Havlíček