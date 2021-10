Do kabiny olomouckých hokejistů letí apel: Takhle by to dál nešlo!

Hanákům se nepovedla zejména první perioda, po níž svítilo na ukazateli skóre 0:3. „Teď nehrajeme dobře,“ uvědomoval si trenér Olomouckých Zdeněk Moták. „Musíme poslat jednoznačný apel do šatny, že takhle by to dál nešlo,“ doplnil.

Kohouty popravilo duo Gulaš-Pech. Prvně jmenovaný si připsal tři kanadské body, Pech o jeden méně. Oba si vzájemně přihráli na gól. Za stavu 1:0 pro Motor nejprve Gulaš přihrávkou přes osu hřiště uvolnil Pecha, který do odkryté branky zacílil přesně.

„U videa jsme se připravovali komplexně, ale těmto dvěma jsme věnovali zvýšenou pozornost,“ prozradil Řezníček. Marná sláva. Pech v přesilovce diagonální přihrávkou oslovil kolegu z formace a Gulaš měl dostatek času na to, kotouč si zpracovat a zamířit. Nejprve trefil pravou tyčku Sedláčkovy branky, ale z dorážky už domácího gólmana překonal.

„Špatný vstup, špatné bruslení, prohrávání osobních soubojů,“ shrnul první třetinu Moták. Druhé dějství se mu líbilo o poznání víc. Kohouti dvakrát využili přesilovku. V první početní výhodě domácích byl aktivní kapitán olomouckých Jiří Ondrušek. Nejprve nastřelil tyč a o půl minuty později svým nahozením vybídl ke gólové teči Jana Knotka.

V pětatřicáté minutě využil přesilovku pět na tři Jan Káňa a zadělal tak na možné drama. Jenže podobný obrat z trojbrankové propasti jako proti Spartě se Olomouci nezdařil. „Jednou se to povést může, teď jsme však takové štěstí neměli,“ pravil Řezníček.

„V druhé části jsme dobře sehráli dvě přesilovky, ale v poslední třetině jsme se herně vrátili do té první,“ litoval Moták, jenž místo rostoucího tlaku svých svěřenců sledoval další dva zásahy budějovického Motoru. „V posledních zápasech se nám zhoršila obranná hra. Nejen od obránců, ale od celého týmu,“ pověděl Moták. „A stále se trápíme v zakončení,“ podotkl.

Domácím koučům nevyšel ani tah, kdy na křídle v první formaci vyměnili Lukáše Kucseru za Lukáše Klimka, který v sezoně ještě nebodoval. „Zdálo se nám, že se tam Kučis trošku zasekl,“ komentoval Moták hru křídelníka, který za devatenáct kol vstřelil jen jednu branku.

„Chtěli jsme mu pomoct vrátit se do herní pohody, stejně tak Klimkovi, o němž jsme si mysleli, že by mu to vedle Krejčího mohlo pasovat. Zatím to moc nejde,“ řekl Moták.

Motor ve třetí třetině po vyloučení Davida Krejčího odskočil na dvojgólový rozdíl. V hlavní roli opět Milan Gulaš, který z levého kruhu vymyslel přesnou přihrávku na Jiřího Novotného, jemuž stačilo na brankovišti pouze nastavit hůl.

Definitivně rozhodl minutu a pět vteřin před závěrečnou sirénou Martin Hanzl. Sedmadvacetiletý centr využil laciné ztráty Olomouce ve středním pásmu a svůj únik zakončil přesnou ránou kolem lapačky bezmocného Sedláčka. A rozjásal tak na dvě desítky fandů Českých Budějovic.

Na rozdíl od Jihočechů se Hanáci v neděli postaví k dalšímu extraligovému klání. Čeká je nejdelší výjezd sezony, neboť se představí na ledě Karlových Varů. „Asi do sestavy lehce hrábneme,“ předjímal Moták. „Ale nemůžeme moc. Máme vytvořené vazby, které fungují,“ uzavřel olomoucký kouč.