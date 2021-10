Pět gólů za čtyři zápasy. Hokejistům Olomouce to stačilo na tři výhry

Dříči z Hané ve hvězdě z NHL sice získali rozdílového borce s parádním čtením hry, nápady i realizací, ale dál si jedou to svoje: poctivost, síla v soubojích, obětavost.



Včera vyhráli na ledě silné Mladé Boleslavi 2:0. Pro kohouty to bylo třetí vítězství bez inkasované branky z posledních čtyř zápasů!

Poté co brankář Jakub Sedláček vymazal střelce Pardubic a Litvínova, si čisté konto připsal tentokrát Jan Lukáš. A po pětizápasovém půstu bodoval i Krejčí, když trefou do prázdné branky uzavřel účet bitvy dvou nejméně inkasujících týmů extraligy, kterou rozhodl v polovině utkání přesilovkovým zásahem Jan Káňa. ¨



V ročníku skóroval popáté, ranou z první využil pas Knotka od mantinelu. „Pro nás to jsou výborné tři body. Boleslav je těžký soupeř, který výborně bruslí. Rozhodla využitá přesilovka,“ radoval se olomoucký trenér Jan Tomajko. „Boleslav měla své šance, ale Honza Lukáš podal skvělý výkon a díky tomu si vezeme tři body.“

Ač se to zdá neuvěřitelné, Olomouckým stačilo pět gólů v uplynulých čtyřech zápasech na tři výhry. Morávka poskočila na sedmou příčku díky defenzivě, kterou má nejlepší v soutěži; ve třinácti zápasech dostala pouze 24 branek.



Když uvážíte, že disciplinovaným pracantům, co téměř nesbírají trestné minuty, chybí zraněná brankářská jednička Konrád, je to vskutku slušný počin, na němž se podílí celý mančaft. Například pes obranář Jan Švrček, jenž dostal pukem bolestivou ránu pod oko a s pořádným monoklem odjel zakrvácený v předklonu do kabiny.



„Klukům nemáme co vytknout. Celý zápas se tlačili do brány, ale bylo to asi málo. Ve střeleckém prostoru chybělo víc klidu, pár šancí jsme měli. Bylo to o gólu. Oni přesilovku využili, my ne, i když jsme ji nesehráli špatně,“ litoval mladoboleslavský kouč Pavel Patera.

Mimochodem, Krejčí sice neumí proměnit vodu ve víno, ale s bilancí osmi gólů a pěti asistencí si drží v průměru bod na zápas. V Olomouci nevídaná věc.