Dietní Mora. Jediný gól do třetice hokejistům Olomouce už nestačil

„Dávat po jednom gólu je málo,“ uvědomuje si trenér Hanáků Zdeněk Moták. „Budeme muset pracovat na produktivitě, protože ta nás dostává dolů. Ani přesilovou hru jsme neproměnili, takže jednoduchý rezultát.“

Brno – Olomouc 4:1. Když z levé strany poslal ve 12. minutě parádní přihrávku Krištof, Kollárovi stačilo, aby zakončil do poloprázdné brány.

A Sedláček tahal puk ze sítě po úctyhodných 141 minutách. Za čtyři minuty zase.

Haščák v přesilové hře místo střely z mezikruží nahrál na zadní tyč, kde stál kapitán Komety Zaťovič, a Sedláček byl bez šance. I ve druhé části se hrál hokej plný osobních soubojů a s bouřlivou atmosférou.

Brnu patřila první desetiminutovka a převahu korunovala třetí brankou. Krištof opět přesnou přihrávkou vybídl ke střele Kučeříka a jeho rána prošla do brány.

Zdálo se, že domácí mají duel pod kontrolou, jenže v závěru třetiny dostal Olomouc do hry Jan Káňa, jenž vystihl chybu v obraně a sám před Tomkem forhendovou kličkou nezaváhal. Posléze hráli kohouti přesilovku, leč ji nedokázali přetavit v kontaktní branku.



V 49. minutě vyslal žabku přes půl hřiště Roth, kotouče se chopil Holík, který zakončil bekhendem do tyče. Bylo to ale s faulem a jel trestné střílení. V souboji zlínských rodáků Sedláčka a Holíka uspěl gólman Mory, jenž si pohlídal pravou tyč.

Čtvrtou trefu přidal až Horký do prázdné branky. „Pro nás krásný výsledek, ale bylo to velmi těžké utkání. Olomouc předvedla to, proč je v tabulce tam, kde je. Myslím si, že i fanouškům se hokej musel líbit,“ lebedil si brněnský kouč Jiří Kalous, jehož tým se po třetí výhře v řadě bodově dotáhl na osmé Hanáky, kteří však mají o dva zápasy méně.

„Gratuluji Kometě. Hrála velice dobře do obrany, od nás to bylo kombinačně hodně o složitosti. Bylo tam málo jednoduchosti, přímočarých akcí a zakončení. To byl hlavní důvod, proč jsme dali jen gól,“ přemítal Moták.