Zamčeno - 1:0 a 1:0. Senzační gólman Sedláček drží Olomouc. Zůstane?

Jen považte: ze čtyř zápasů dokázala Mora se Sedláčkem v zádech vybojovat jedenáct bodů z možných dvanácti. Jedenatřicetiletý brankář udržel za své krátké působení už dvě čistá konta a sto dvacet devět minut neinkasoval.

„Chytá výborně, všichni to vidí. Je to pro nás opravdová pomoc. My trenéři jsem rádi, že můžeme prostřídat dva vyrovnané gólmany,“ komentoval přínos posily kouč Olomouce Jan Tomajko.

V pátek dalším jistým výkonem pomohl kohoutům k druhé hubené výhře 1:0 v řadě; po triumfu v prodloužení v Pardubicích tentokrát za tři body doma nad Litvínovem. Jediný gól v defenzivně laděném klání vstřelil sedm minut před koncem nejstarší hráč Morávky Rostislav Olesz. Baseballovým způsobem uklidil do klece vyraženou střelu Jakuba Navrátila. Perfektní volej!

„Na baseball koukám. Jezdím do Poruby, navíc tam mají výborné pivo,“ smál se. „Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych kotouč nechal dopadnout na led. Jejich gólman dobře vyjížděl a podobně překvapivé střely byly jedinou cestou,“ pokračoval šestatřicetiletý útočník. „Náhoda to ale není. Střely ze vzduchu po nejrůznějších tečích trénujeme,“ dodal Olesz.

„Jestli chodí na golf, nebo na baseball, tak to asi trénuje, ale my to na ledě nezkoušíme,“ doplnil Sedláček, první hvězda utkání. Značně si přilepšil v osobních statistikách a úspěšnost zákroků přehoupl přes sedmadevadesátiprocentní hranici.

„Když mi bylo dvacet, tak jsem se na statistiky díval. Pak ale přijde těžší období a je obtížné pozorovat, jak vám čísla klesají. Takže jsem s tím přestal úplně a jedu pouze pocitově,“ podotkl Sedláček.

Litvínovské Vervě polapil dvacet tři pokusů a domácího kouče potěšil zejména v posledních minutách.

„Litvínov si za našeho vedení vytvořil dvě tři slibné šance, ale Kuba Sedláček nás skvěle podržel,“ pravil Tomajko. Severočeši nedokázali v gól přetavit ani úvodní desetiminutovku zápasu, v níž byli pohyblivější a nebezpečnější než hokejisté Olomouce, kteří svůj um ukazovali až později.

„Začátek jsme neměli ideální a Litvínov se dostával do šancí. Navíc v přesilovkách výborně bránil,“ zmínil Olesz. „Brzy jsme si uvědomili, že to bude zápas o jednom gólu,“ přitakal trenér Litvínova Vladimír Országh.

Olomouc se po výhře posunula na sedmé místo. Nutno však podotknout, že společně s Vítkovicemi má nejméně odehraných zápasů z celého extraligového osazenstva. A Olomoučtí teď řeší, zdali jim nová opora Sedláček zůstane i po reprezentační listopadové pauze.

Právě do té doby měl gólman se zkušenostmi z KHL na Hané hostovat. „Teď to má v rukách agent, já se soustředím pouze na sebe. Snažím se na to nemyslet. Kdybych začal, začnu dostávat góly. V minulosti se to už stalo,“ pověděl Sedláček.

„Vše se bude teprve řešit, nejdříve uvidíme, co Braňo Konrád,“ zmínil Jan Tomajko. „Začal se už připravovat, ale kdy se vrátí, říct nedovedu,“ uzavřel neurčitě olomoucký trenér, který přípravu slovenského gólmana blíže neupřesnil.

Kohouti tak v defenzivě budou ještě minimálně měsíc spoléhat na Sedláčka. „Jsem za něj strašně rád, dobře zapadl i do kabiny,“ pochvaloval si Olesz. „A čistá konta? Klubová kasa se plní!“