Roman: Pět nula a dva góly za jedenáct vteřin, to bylo ideální

První tři góly jste dali z dorážek. Takže to od vás byla dobrá práce před brankou?

Detaily jako malé osobní souboje takové zápasy rozhodují. I play off s Boleslaví v minulé sezoně bylo o malých soubojích, o těch dorážkách. Šli jsme si za tím.

Mladoboleslavští říkali, že to byl z vaší strany playoffový hokej. Vnímal jste to tak?

Zápasy s Boleslaví jsou vždy hodně o bruslení, o osobních soubojích. Je to už takové malé play off. Ale začali jsme to už v pátek s Pardubicemi (2:3 na nájezdy). Opravdu to byl výborný zápas. Jen musíme v takových výkonech pokračovat.

Vzpomněli jste si na minulé extraligové semifinále, v němž vás Mladá Boleslav pořádně trápila?

Ano. Minulou sezonu jsme s nimi navíc v základní části prohráli všechny čtyři zápasy. S nimi rozhoduje každý gól.

Tentokrát jste jich nastříleli pět.

Podali jsme spolehlivý výkon od začátku až do konce. Všichni jsme k tomu přistoupili zodpovědně.

Už první třetina byla od vás velmi dobrá, ale vstřelili jste v ní jen jeden gól.

Měli jsme tam šance, Ondra Kovařčík trefil tyčku. Ale hráli jsme pořád aktivně, byli jsme velmi dobře připraveni. Od druhé třetiny nám to tam už napadalo.

Utkání 15. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav. Zleva brankář Marek Mazanec z Třince a Valentin Claireaux z Mladé Boleslavi.

Když to odlehčím, tak druhý a třetí gól jste vy a Erik Hrňa dali během 11 vteřin. To bylo na počest někdejšího útočníka a nynějšího sportovního manažera Jana Peterka, který hrával s jedenáctkou a slavil padesátiny?(Směje se) Těch jedenáct vteřin jsem si ani neuvědomil, ale asi to byl osud...

I výsledek 5:0 připomíná padesátiny. Lépe jste to vymyslet nemohli.

(Směje se) Tak to už je ideální stav.

Všiml jste si ve třetí třetině zákroku Marka Mazance, který hokejkou odrazil puk, který obloukem padal za jeho záda?

Všichni na střídačce jsme mu zatleskali. Bylo to skvělé. Může to být i zákrok roku.