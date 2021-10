Bušili jsme na bránu bez výsledku. Krutý výsledek, litoval třinecký kouč

„Hráli jsme dobře, ale nebyli jsme produktivní,“ prohlásil Szturc, který mířil mezi betony brankáře Kloučka. „Nějaký gól jsem tak dal, ale už je to spíše v archivu,“ uvedl. „Nechtěl jsem nic vymýšlet, udělal jsem, na co jsem zvyklý, a spadlo to tam. Bohužel při tom druhém puk letěl nad branku.“

Byť Třinečtí bojovali a především ve třetí třetině soupeře často svírali, střelecky se nemohli prosadit. A k tomu hned v první třetině neuhlídali nejlepšího extraligového střelce Roberta Říčku.

„Znám ho od mládeže, vyrůstal v Havířově vedle nás, takže jsme se potkali i v nějaké kategorii,“ podotkl Szturc, který je z Karviné. „On tu střelu i výborné zakončení má. Do Pardubic přešel ze Sparty, kde tolik nehrál a lepí mu to. Dnes u toho měl i docela štěstí, ale to se k takovým střelcům nakloní.“

Leč sudí původně Říčkovi ani jeden z gólů nepřipsali. Nejprve za autora branky označili Poulíčka, poté Rohlíka.

„Říkal jsem si, že budu muset dát ještě třetí, aby se konečně trefili, ale opravili to,“ usmál se Robert Říčka, který chyby v zápise mohl reklamovat z trestné lavice, kam zamířil v 17. minutě jako první vyloučený hráč utkání.

Páteční zápas byl i jeho soubojem s Martinem Růžičkou, který je nejproduktivnějším hráčem extraligy. Třinecký útočník si ale připsal jen asistenci. Nadále má devět gólů, Říčka už jedenáct.

„Jako náš duel jsem to určitě nebral,“ řekl Robert Říčka. „Jeli jsme tady pro nějaké body, což se povedlo. Ale vím, že Martin měl nějaké jubileum, takže mu gratuluju.“



Růžička se dostal na 600 kanadských bodů v extralize.

Třinečtí marně bušili do obrany

Třinecký trenér Václav Varaďa litoval dvou slepených gólů, které dostali během čtyř minut a dvanácti vteřin, byť mezi tím stihli Daněm srovnat na 1:1.

„Ty góly nám trošku ubraly mentální síly,“ uvedl Varaďa. „Kluci zabrali, ale měli to těžké. Bušili na bránu bez výsledku, selhali jsme v produktivitě. Pro nás to je krutý výsledek za hru, jakou jsme předváděli.“

Pardubický trenér David Havíř potvrdil, že přijeli s defenzivnější taktikou. „Věděli jsme o síle soupeře a přesvědčili se o ní, ale do vyrovnání (Marinčina), do 47. minuty jsme se drželi skvěle,“ chválil Havíř. „V prodloužení byl Třinec jasně lepší a v nájezdech jsme měli štěstí.“