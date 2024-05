Švýcaři pozvali na MS i Niederreitera, u Josiho se čeká na potvrzení

Nominace Švýcarska na mistrovství světa Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (New Jersey/NHL) Obránci: Michael Fora, Sven Jung (všichni Davos), Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), Andrea Glauser (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Jonas Siegenthaler (New Jersey/NHL) Útočníci: Sven Senteler, Dario Simion (oba Zug), Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (Curych), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Fabrice Herzog (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Tristan Scherwey (Bern), Calvin Thürkauf (Lugano), Nico Hischier (New Jersey/NHL), Philipp Kurashev (Chicago/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg/NHL)