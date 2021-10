Říčka dal dva góly, ale musel si počkat, až mu je sudí připíšou

Když jste byl v 17. minutě na trestné lavici, nereklamoval jste svoje góly?Ne, ne. Špatně ale hlásili i asistenci, tak jsem jim jen říkal, že to mají špatně, když se mě na to pan zapisovatel ptal.

Jak jste vůbec své góly viděl?

První byl po tom, co mi puk poslal Juraj Mikuš, tečí od brusle, když mi obránce zablokoval hokejku. Ten druhý se zase po mé střele odrazil do branky od třineckého beka. Byly to takové dva šťastné góly.

Byl to obraz toho, jak se vám střelecky daří?

Jo, určitě. Lepí mi to, ale mám skvělé spoluhráče. Trenéři mi věří. Jsem rád, že můžu týmu takhle pomáhat.

Jaké utkání bylo?

Bojovné, vyrovnané. Třinec nás i malinko víc tlačil, ale nám se podařilo dát v první třetině ty šťastné góly. Věřil jsem, že to ubráníme, ale vyrovnali. Pak přišly nájezdy a už to bylo jen kdo s koho. Jsme rádi za dva body.

Vy vedete tabulku střelců, třinecký Martin Růžička kanadské bodování. Byl to i váš souboj?

Tak jsem utkání nebral. Jeli jsme tady pro body. Vím, že Martin měl nějaké jubileum (připsal si 600. kanadský bod v extralize – pozn. red.), takže mu gratuluju.

Utkání 14. kola hokejové extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice. Hráči Pardubic se radují z gólu. Vlevo autor branky Robert Říčka.

Pozorně jste bránili a Oceláře nepouštěli do šancí. Vsadili jste na obranu?

Snažili jsme se hrát dobře z obrany. Ráno nám vypadli Košťálek a Cienciala, takže jsme na poslední chvíli pozměnili sestavu. Jeli jsme trošku oslabení, ale hráli jsme dobře.

A uspěli jste i bez někdejšího třineckého útočníka Davida Ciencialy...

Jo, ale chyběl nám stejně jako Honza Košťálek. Dnes byly góly takové šťastné, žádné hezké akce, jako některé předchozí, co jsme dali. Ale i takové se počítají.

Nájezdy rozhodl až v desáté sérii Patrik Poulíček. Nebyl rozstřel příliš dlouhý?

Některé branky byly krásné a gólmani chytali super, čímž se to protáhlo.

Jste z Havířova, takže se dá říct, že se ve zdejším regionu cítíte dobře?

Jo, jo, měl jsem tady hodně lidí, kamarády, rodinu, známé, takže jsem rád, že to takto vyšlo.