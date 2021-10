Ani Jágr černou sérii Rytířů nezastavil. Ale zvedáme se, cítí útočník Kubík

„Je super mít v sestavě takového člověka, který hokeji rozumí, všichni vedle něj chtějí být lepší. Má svoje názory, my se to snažíme plnit,“ řekl útočník Adam Kubík po čtvrteční porážce 5:6 v prodloužení s brněnskou Kometou.

Jágr kvůli zdravotním potížím odstoupil na začátku zápasu s Plzní, který skončil pro Kladno průšvihem 1:8. A pak vynechal duel v Mladé Boleslavi, ztracený 0:3. Proti Kometě zvládl na ledě bezmála 18 minut a asistencí se podílel na Hlavově gólu. S devíti body je třetím nejproduktivnějším Rytířem právě po Hlavovi a Plekancovi, před utkáním s Kometou oceněný jako nejlepší hráč minulého ročníku 1. ligy.

„Jágr je persona na ledě i na střídačce, všichni ho tam cítíme a je pro nás velkou podporou,“ pravil další útočník David Dvořáček.

Jenže ani aura hokejové modly nezmohla nic s obratem Komety z 3:5. „Ve třetí třetině jsme úplně selhali,“ vadilo Dvořáčkovi. „Musíme být daleko důraznější, urvat to za každou cenu, klidně vyhazovat na zakázaná uvolnění. Série porážek není příjemná, popravdě je na nás deka. Musíme se s tím poprat. Víme, že poslední je Zlín, tabulku sledujeme, ale my se chceme dostat do klidnějších vod.“

Jenže nováček zatím za tři body porazil jen Litvínov, k tomu Třinec po nájezdech a Zlín v prodloužení. „Musíme sklopit uši a bojovat. Ale máme dobře nakročeno, neházel bych flintu do žita. Jen se potřebujeme od něčeho odpíchnout,“ tvrdí Kubík. „Nikomu současný stav není jedno. A když se nedaří, nemůžeme chodit vysmátí, jako že se nic neděje. Samozřejmě se děje. Je jen na nás, jak s tím naložíme.“

Zatímco v 1. lize ne vždy soupeř chybu Kladna využil, v extralize nemají konkurenti slitování. I na to si Kladno zvyká. „V extralize jsou hráči zkušenější, počkají si na naši chybu a umí ji potrestat,“ vnímá Kubík, ovšem cítí, že Rytíři jsou konkurenceschopní. „Kdybychom dostávali od všech soupeřů příděl o pět šest gólů, neřeknu. Ale jen od Plzně jsme schytali osmičku, jinak to je vyrovnané, zápasu od zápasu se zvedáme.“

V neděli je další šance, jak se zvednout i bodově. Venku ještě Kladno ani jednou nevyhrálo, zlomit to může na Spartě. A Dvořáček už možná bude soupeř, protože hostování z pražského klubu mu končí v sobotu: „Ale nevím, co bude. Třeba už v neděli budu hrát proti Kladnu. To je hokejový život. Momentálně netuším, zda se vracím, takže se soustředím na Kladno. A budu za něj bojovat.“