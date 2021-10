ONLINE: Třinec svádí s Pardubicemi souboj o první místo, Zlín čeká Sparta

Třinec se momentálně pohybuje na čtvrtém místě, má za sebou ovšem jen jedenáct duelů. Na vedoucí Boleslav ztrácí tři body. Po Pardubicích se právě s Bruslaři utká v neděli. Oceláři bodovali v posledních devíti utkáních.



I pardubické Dynamo má před sebou perné dny. Do následujících tří duelů totiž nastupuje v pozici hostů. „Čekají nás teď dva top týmy, takže nám to něco ukáže a doufám, že to zvládneme,“ uvedl trenér Richard Král i směrem ke středečnímu zápasu se Spartou.

Pardubice mají stejně bodů jako Boleslav, jejich východočeští rivalové z Hradce zůstávají jen dva body za oběma zmíněnými mužstvy. I Mountfield může jít do vedení. Proti Vítkovicím má navíc možnost natáhnout svou vítěznou sérii na pět zápasů.



Ostravané ve středu schytali šestibrankový výprask od Dynama. Sami nastříleli v devíti utkáních pouze 16 gólů. „Nedá se dlouhodobě vyhrávat na jeden gól, v Pardubicích jsme opět neskórovali. Samozřejmě na tom pracujeme a potřebujeme to co nejdříve zlepšit,“ řekl vítkovický kouč Miloš Holaň. Jeho tým čeká desátý extraligový duel, z toho devátý venkovní.

Na tříbodovou výhru stále čekající Zlín se děsivou šňůru proher pokusí zlomit na osmý pokus proti pražské Spartě. Berani si věří: „Nejdeme do zápasu s tím, že prohrajeme, můžeme vyhrát. Nesmíme ale dělat stupidní chyby. Když budeme dobře pracovat, pánbůh nám to vrátí,“ uvedl Luboš Jenáček, který byl v úterý potvrzen jako hlavní kouč.

Sparťané se nabudili postupem do vyřazovacích bojů v Lize mistrů. Zlín porazili ve všech vzájemných zápasech loňské sezony. V O2 areně jim naposledy dokonce nasázeli deset gólů.

V závěrečném duelu na sebe naráží osmá Olomouc s dvanáctým Litvínovem. Hanáci triumfovali ve čtyřech z předešlých pěti zápasů, kdežto Verva z posledních deseti klání vítězně zvládla pouze dvě.