Frodl před zápasem s Vítkovicemi: Za každou cenu musíme brát výhru

Dynamo potřebuje odčinit prohru z posledního zápasu s Olomoucí, Frodl v něm pochytal jedenatřicet střel soupeře, ta poslední ale skončila za jeho zády a Hanáci v Pardubicích vyhráli 1:0 po prodloužení.

„Při té střele jsem si na puk sáhl, takže o to víc mě to mrzí,“ štvalo Frodla. „V dalším utkání se musíme vyvarovat individuálních chyb, jako byla tahle. Náš hráč tam propadl a Olomouc ujela do přečíslení dvou na jednoho. Puk mi šel přes beton a nohu a došoural se za brankovou čáru,“ dodal.



Frodl už letos naskočil do osmi zápasů, na dosah měl druhé čisté konto. „Cítil jsem se dobře, což bylo na tom výsledku vidět, Ale na druhé straně chytal výborně i gólman Jakub Sedláček,“ chválil Frodl soupeře. Ten zastavil právě o jediný puk více než jeho pardubický protějšek a po právu byl vyhlášen nejlepším hráčem Olomouce.

„S Olomoucí to nikdy není o gólech, ale určitě jsme neočekávali, že to skončí 0:0 po šedesáti minutách. Takové zápasy bychom měli vyhrávat, a bohužel jsme to nezvládli,“ mrzelo Frodla. „Možná jsme některé situace až moc přehrávali a málo stříleli. Několikrát jsme měli palebnou pozici a zkoušeli to vylepšovat ještě další přihrávkou. Ten val, který stál před brankou Olomouce, nám to moc neulehčil. Důraz a clonění mohlo být z naší strany také lepší,“ dodal.

Není však potřeba se hroutit. Dynamo sice přišlo o čtyřzápasovou vítěznou sérii, nicméně pětkrát v řadě bodovalo, teď navíc do Pardubic přijíždí soupeř, který kvůli vytížené Ostravar aréně musel odehrát prvních šest zápasů venku a v tabulce mu s jedenácti body patří až třináctá pozice, byť má na kontě o tři zápasy méně než většina soupeřů.

Proti Vítkovicím znovu naskočí jejich bývalý útočník Ondřej Roman, jenž se po měsíci zotavil z poranění obličeje.

„Těším se, proti Vítkovicím to pro mě vždycky bude speciální, strávil jsem tam většinu kariéry,“ řekl.