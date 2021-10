Romana zranil pardubický spoluhráč. S mřížkou klidně odehraju sezonu, říká

V neděli už naskočil do extraligového klání, opět ve třetí formaci po boku produktivních parťáků Ciencialy a Roberta Říčky. Domácí prohře s Olomoucí 0:1 po prodloužení však zabránit nedokázal.

„Suprově jim zachytal gólman,“ chválí Roman soupeře. Jakub Sedláček zlikvidoval všech dvaatřicet střeleckých pokusů Dynama, stejný počet však na kontě měla i Olomouc.

„My jsme to místy až moc překombinovávali,“ mrzí Romana. „Olomouc má dobrou obranu, těžko jsme se přes ni dostávali. A když už, tak nám to tam nespadlo. Asi nám to nebylo souzeno,“ dodává.

Prohry tu a tam přijdou, pro Romana je ze všeho nejdůležitější jeho návrat do pardubické kabiny.

„Bylo to super, už jsem se nemohl dočkat. Jsem rád, že už zase hraju, protože jsem se na ten start sezony hodně těšil, a bohužel jsem si ho o měsíc oddálil. Doufám, že teď už to půjde,“ přeje si Roman.

Jedinou nepříjemností je snad jen návrat do dorosteneckých let ve smyslu toho, že Roman teď bude nějaký čas nucen nastupovat s mřížkou přes obličej.

„Pro moji hru to úplně příjemné není, občas se přes ni špatně kouká, ale zase na druhou stranu hlavně že můžu hrát. Věřím, že si na to rychle zvyknu, a klidně s ní odehraju celou sezonu, hlavně ať jsem na ledě,“ přijímá Roman.

Aktuální prognóza pro obličejový kryt zní tři měsíce. „Bylo mi řečeno, že ty kosti srůstají až tři měsíce, takže minimálně po tu dobu s tím budu hrát,“ říká Roman.

Nezahrál si přesně měsíc, nějakou dobu už byl ale s týmem na ledě alespoň při tréninku.

„Po tom nárazu jsem měl dva a půl týdne úplný klid kvůli srůstu kostí, pak už jsem se něco přes týden chystal v posilovně a na ledě. Proti Olomouci jsem se cítil dobře, tak doufám, že to bude pokračovat,“ popisuje Roman.

Zápas proti „svým“

Netrpělivě už vyhlíží další zápas, vždyť zítra od 18 hodin Dynamo nastoupí doma proti Vítkovicím, týmu, ve kterém Roman strávil sedm sezon z posledních deseti. A řadu dalších coby mládežník před odchodem za moře v roce 2010.

„Odehrál jsem za Vítkovice většinu kariéry, takže to pro mě vždycky bude speciální zápas. Nijak extra to neřeším, ale je pravda, že kdybych si měl vybrat jednoho soupeře, budou to Vítkovice,“ potvrzuje Roman s tím, že jeho aktuální spoluhráče určitě v kabině čeká vypsaná odměna.

Proti Vítkovicím Dynamo uzavře sérii čtyř domácích zápasů v řadě, v pátek od 17 hodin pak nastoupí na ledě třineckých Ocelářů.