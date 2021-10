Příští tři utkání můžeme v klidu vyhrát, věří pardubický brankář Klouček

„Spadl mi kámen ze srdce,“ neskrýval Klouček na tiskové konferenci po zápase, „nulu jsem dlouho neměl, vždycky jsem si to vybral někde v přípravě, ale snažil jsem se na to nemyslet. Hlavním úkolem bylo pomoci týmu ke třem bodům.“

Ještě nedávno chytal první ligu za Přerov či v Budějovicích, říkalo se, že na extraligu není připraven hlavou. Teď ve třiadvaceti letech však pravděpodobně Kloučkova chvíle přichází. Spolu s Dominikem Frodlem tvoří jednu z nejvyrovnanějších brankářských dvojic v extralize. Předevčírem mu po jednatřiceti úspěšných zákrocích vestoje aplaudovala zaplněná enteria arena.

„Ohromně si to užívám. Prožil jsem tu opravdu těžké chvíle, dlouhou dobu jsme pořád byli na chvostu tabulky. Je to zadostiučinění, doufám, že to tak bude pokračovat,“ přál si Klouček.

Parťák Frodl mu místo v brankovišti přepustil po dvou zápasech, což se s největší pravděpodobností stane i v pátek, kdy Dynamo od 17 hodin nastoupí na ledě rozjetého Třince, který ovládl poslední čtyři utkání v řadě.

„Každý z nás by chtěl chytat co nejvíc, ale jak je vidět, střídání nese ovoce. Jsme na vrchu tabulky, takže jsme rádi,“ liboval si Klouček.

Dominantní výsledek 6:0 by v leckom mohl vzbudit dojem, že „až“ čtvrtý Třinec (Pardubice jsou druhé), nemůže Východočechům působit žádné potíže, ale je potřeba vidět fakt, že Vítkovice Dynamu nebyly příliš zdatným soupeřem.

Po gólu na 2:0 v patnácté minutě přestaly klást odpor a ve vzduchu bylo cítit, že Dynamo jede pořád tak nějak na půl plynu, že má pořád před sebou prostor na zlepšení. A právě ten bude potřeba využít. Tým bude muset skutečně „hrabat“ na maximum po celých šedesát minut, stejně jako proti Spartě a Plzni, které na Pardubice čekají jako další v pořadí.

Všichni tři včetně Třince navíc budou hrát doma, kde nebude čas na žádné výpadky. Ty jsou totiž asi největší bolístkou Dynama v letošní sezoně. Našlo by se jen pár duelů, ve kterých dominovalo od začátku do konce. V těch zbylých ale silné individuality často zápasy strhly na vítěznou stranu, uvidí se, co dokážou proti skutečně silným soupeřům.

Klouček se nebojí.

„Jsme kvalitní mužstvo. Musíme hrát svoji hru a ty tři zápasy můžeme v klidu vyhrát. Bude to dobrý test, těšíme se.“