Musilův hattrick. Už jsem se v tom topil, přiznal probuzený střelec Pardubic

Dlouhá léta se nestalo, aby Pardubice po jedenácti zápasech vedly extraligu, natož aby tou dobou měly v kádru nejlepšího střelce (Roberta Říčku, který má stejně jako budějovický Milan Gulaš osm gólů) a druhého nejlepšího nahrávače soutěže (Davida Ciencialu s deseti asistencemi).

Přesto si mnozí brblali pod fousy, co ten Adam Musil, kdy konečně začne bodovat? Co Anthony Camara? Loni pětadvacetigólový střelec a letos dlouho nic. Odpověď možná přišla v úterý proti Zlínu. Camara Ševce sestřelil čtyřmi body za 2+2 a bodoval potřetí za sebou, Musil přidal hattrick.

„Jsem rád, že to konečně přišlo, protože se mi moc nedařilo. Hlavní je, že jsem se konečně dostával do šancí, doteď nebylo ani to,“ kývl Musil po zápase. „Kdo by neměl radost, když dá gól. Jsem rád i za Anthonyho, je to skvělý hráč. Taky mě těší, že jsme v čele tabulky, což se tady dlouho nestalo.“



Dynamo zvítězilo nad Zlínem 5:1, získalo čtvrtou výhru v řadě a individuální úspěchy Musila s Camarou by ho mohly vyšvihnout ještě o kus výš. Obzvlášť u Camary bylo vidět, jak jej neproduktivita „žere“ a ani Musil se tím nijak netajil.



„Nehrál jsem dobře, byl jsem z toho špatný a topil se v tom,“ přiznal. „Kdybych měl alespoň šance já nebo kluci z lajny, tak bych si říkal, že to někdy musí padnout, ale to se nedělo. Doufám, že hattrick proti Zlínu mě nakopne a budu lepší a lepší,“ přál si Musil.



Momentky z duelu pardubických hokejistů proti Zlínu.

Důležitou roli v jeho i Camarově případě sehrál pardubický trenérský štáb. Hlavní kouč Richard Král právě na těchto situacích může klidně postavit budoucí trenérskou kariéru. Tápající tahouny neodepsal, dál jim dopřával stejný čas na ledě a byl trpělivý.

„Trenér mě podporoval, což je pro hráče důležité. Má ve mě důvěru, kterou teď musím splatit. Pořád mám co zlepšovat, vím o sobě, co dokážu a na jakém levelu musím být. Moje hra je založená na malých věcech, musím se soustředit na celý proces, což jsem teď deset zápasů nedělal. Nevím proč. Zkušený bych na to už měl být dost,“ dodal sebekriticky Musil.