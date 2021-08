Hokejové Pardubice tvoří formace. Koho dostane na křídlo střelec Musil?

„Z nějakých osmdesáti procent máme jasno,“ řekl kouč Dynama Richard Král.

První utkání v prostředí švýcarských Alp jeho tým čeká ve středu od 20.15 proti domácímu Bielu, v pátek v 16.30 pak Pardubice vyzvou německý Krefeld a turnaj uzavře souboj s Ženevou den nato od 18 hodin.

Hlavním tahákem sestavy Dynama by nejen ve Švýcarsku měl být útočník Adam Musil. Ten ukázal, že je hodně při chuti, když v posledním přípravném utkání Dynama hattrickem zničil Liberec, svůj bývalý tým. „Mám z toho smíšené pocity,“ neskrýval v rozhovoru pro klubový web. „Liberec je přece jen taková moje rodina,“ dodal.

V Pardubicích to ale rozhodně nikoho nemrzí, vždyť právě kvůli takovým hattrickům Musil do klubu přišel. Zrovna ten v přípravě proti Liberci, který do Pardubic nepřijel v plné sestavě, se úplně počítat nedá. Směrem do extraligy je to ale minimálně dobré povzbuzení.

„Jsem rád, že mi to tam padlo, každopádně jsou to jen přátelská utkání. I tak ale nechceme nic podcenit, musíme se pokaždé připravit tak, jako by se hrála extraliga,“ nabádal Musil.

Během turnaje ve Švýcarsku zbývá vyřešit, koho dát k Musilovi na křídlo. Jedno, zdá se, již obsadil Kanaďan Anthony Camara, jenž proti Liberci při výhře 5:3 zařídil další dvě branky. Nabízí se třeba Robert Kousal, který však ještě nehrál ani jeden zápas kvůli zranění z letní přípravy.

„Je na trenérech, koho ke mně dají. Já se snažím vytěžit maximum z každé situace a zbytek jde mimo mě. Kontroluji jen to, co můžu, což je pracovitost a přístup k hokeji, máme tu plno výborných hráčů a myslím, že si spolu umí vyhovět každý,“ uvažoval Musil.

Pětadvacetiletý univerzál možnost nastupovat ve Švýcarsku vítá. „Bude to tam krásné, dobré zpestření. Víme, že švýcarská i německá liga je kvalitní, takže nás čekají těžká utkání. Jsem hlavně rád, až budeme moct být s kluky tak nějak pohromadě, doufám, že to bude dobrý zájezd,“ přál si