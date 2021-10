Pardubický útočník Musil: Liberec zažil horší věci než čtyři prohry

„Ale jen kvůli tomu to nebylo. Je to víceméně každodenní záležitost, mám svoje rutiny, které neměním,“ vysvětlil Musil.



Liberec - Pardubice Pátek 18.00 online

V létě už jednou Liberec zničil hattrickem, to však bylo v rámci přípravy. Teď proti svému bývalému týmu nastoupí poprvé jako soupeř v ostrém zápase.



„Chci proti Liberci podat maximální výkon, jako každé utkání. Ale zase nejsem ten typ, co by se s někým hecoval. Rád kluky pozdravím až po zápase,“ nejančil Musil.

Pardubické Dynamo s určitými výkyvy v jednotlivých třetinách letos tak nějak hraje to, co se očekávalo. V tabulce drží čtvrtou pozici a vyhrálo pět zápasů z osmi, zato Severočeši jsou za očekáváním. Tým, který má každoročně ty nejvyšší cíle, aktuálně sužuje série čtyř utkání bez výhry. Obzvlášť to poslední, ve kterém Tygři schytali výprask 2:7 v Třinci, bylo dost nepříjemné.



„Známe dlouhodobou kvalitu Liberce a to, že teď párkrát nevyhrál, za mě nic neznamená. Liberec má v týmu velice zkušené hráče, kteří si prošli vším a mají za sebou horší věci, než je pár proher na začátku sezony. Budou na nás připraveni,“ nepochyboval Musil.

Čtyřiadvacetiletý centr už několik duelů tvoří novou první pětku Dynama, na křídlech má produktivní duo Robert Říčka – David Cienciala, zatímco sám Musil v osmi zápasech získal jen jedinou asistenci.

„Určitě nehraji svůj standard, ale na druhou stranu – někdy se prostě daří víc a někdy míň. Člověk to chce v práci prolomit každý den, musím tvrdě pracovat a šance přijdou. Stejně tak pro celý tým, když budeme v Liberci hrát naši hru, kterou umíme, tak můžeme odvézt tři body. Ale musíme makat,“ vyhlásil.

Zápas s Libercem bude pro Dynamo první ze dvou víkendových. V neděli v 18 hodin do enteria areny dorazí Kladno.