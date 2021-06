Rozhodly ambice i rodina, říká Musil o Pardubicích. Liberec mu bude chybět

Je trochu zklamaný z uplynulého světového šampionátu v Rize, (kde v pěti zápasech nezaznamenal ani jeden bod, pozn. red.), teď má ale útočník Adam Musil před sebou novou výzvu. Postupně sbírá odhodlání do nové sezony, ve které se od 19. července připojí ke kádru pardubického Dynama.

„Po mistrovství jsem byl chvíli mrzutý. Dostat se tam byl můj cíl, což se povedlo, ale pak chcete zase víc. Chcete uhrát úspěch, jenže zase přišlo na takový ten český standard, kdy se prohraje ve čtvrtfinále. Chvíli jsem to polykal, vidíte kamarády, jak se radují z úspěchu, nebo třeba Němce, kteří se dostali do semifinále. Ale nejsou to o tolik lepší týmy než my. Po turnaji jsem si dal chvíli pauzu a už jdu zase zpátky do práce. Plním individuál od kondičního trenéra a 19. července jdu s Pardubicemi na led,“ říká Adam Musil.

O jeho příchodu do Dynama se spekulovalo ještě během loňského ročníku, toho času liberecký útočník Adam Musil však patřil k nejžhavějšímu zboží na trhu a na stole měl hned několik nabídek. Žádné konkrétní ale neřešil.

„Táta vždycky říká, že o hráče bude zájem, jen pokud odvede výkon na ledě. O mě zájem byl, což je hezké, ale po šampionátu jsem si vybral Pardubice. Od doby, co sem nastoupil pan Dědek, má klub vysoké ambice a to mě přesvědčilo,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletý forvard.



Dumáním nad další angažmá se v rozjeté sezoně zatěžovat nechtěl, na druhou stranu ale věděl, že v Liberci pokračovat nebude. „Hned po konci jsem jim tam na rovinu řekl, ať se mnou nepočítají. Aby zbytečně nedrželi peníze, nebo něco. Vůbec se mi však neodcházelo lehce,“ neskrývá Musil. V srdci mu zůstane především Michal Birner s Ladislavem Šmídem.

„To jsou pro mě dva nejlepší hráči v extralize, bez nich by Liberec ani náhodou nebyl tam, kde je. Michal od všech vyžaduje maximum, je tvrdý, ale to správný lídr má být. Bude mi chybět, o svém odchodu jsem s ním mluvil alespoň po telefonu, když jsme se nemohli rozloučit osobně,“ mrzelo Musila.

Adam Musil (ještě v bílém libereckém dresu) se raduje z gólu, který dal proti Třinci.

Snem je NHL

S Dynamem podepsal smlouvu na tři roky s tím, že po druhé sezoně může odejít do zahraničí. Musilovým snem je NHL, právě kvůli ní ale v tuto chvíli zůstal v extralize. „Zůstat v Česku pro mě byla priorita, jelikož můj hlavní cíl je NHL a cítím, že extraliga mi k němu může pomoci,“ uvažuje Musil.

Pro Pardubice se rozhodl i kvůli tátovi, bývalému obránci Františku Musilovi, který za tehdejší Teslu nastupoval v letech 1980-1984. „Nechci za tátu mluvit, ale místní hokejový klub mu v kariéře určitě hodně pomohl. Vyrůstal tu i strejda, takže rodinná historie hrála velkou roli. Jsem rád, že teď v Pardubicích můžu být i já. Stalo se to, co se mělo stát,“ usmívá se Musil. „Nikdo mi do toho ale nekecal, finální verdikt byl na mně,“ dodal.

O svém novém působišti, byť ne tak úplně neznámém, sbíral Musil informace už během zmíněného mistrovství světa. Například od útočníka Matěje Blümela, se kterým se potká v kabině.



„Jasně, že člověk toho chce o novém potencionálním městě vědět co nejvíc, budu rád, když mi tady pak kluci ukážou nějaké dobré restaurace a tak. S Matějem jsem na turnaji trávil hodně času, je to skvělý kluk a na naši spolupráci se hodně těším. Nebojím se ani seznamování s ostatními,“ říká Musil.



V minulé sezoně získal v 61 zápasech včetně play off 28 bodů (14+4) a s Libercem získal stříbrnou medaili. V semifinálové sérii se Spartou se ale uvedl také například nepříliš příjemným rozhovorem po výprasku 0:5 ve čtvrtém zápase.

„Za to jsem taky hned doma dostal céres,“ směje se Musil. „Mrzí mě, jak jsem se tehdy choval. Novináři za naše výkony nemůžou a člověk musí být trochu ohleduplný. Takhle mě rodiče nevychovali, chtěl jsem být vždy skromný kluk a k tomuhle už se nechci vracet,“ dodává. Do Pardubic přichází plnit roli komplexního hráče a je připraven nastoupit kdekoliv budou trenéři potřebovat.