Na Krejčího se chystat nebudeme, odmítl pardubický kouč Král

Zvýšení produktivity utlumených tahounů ale nebylo jediným cílem tohoto kroku. Do sestavy se totiž vrací útočník Ondřej Roman, který vypadl hned v prvním kole po nešťastném střetu s Ciencialou a přesně měsíc pauzíroval.

„Musil Camovi s Kousym pomáhá svým pohybem, ale dávali jsme je do kupy i s výhledem na neděli. Vrací se Ondřej Roman, který půjde zpátky k Robertu Říčkovi a Davidu Ciencialovi,“ potvrdil hlavní kouč Dynama Richard Král.

V neděli večer do enteria areny dorazí Olomouc, kterou táhne David Krejčí, pětatřicetiletý borec, jenž si po svém návratu na Hanou okamžitě podmanil celou extraligu. „Musíme si na něj dát pozor, protože je to skvělý hokejista, ale nijak speciálně se na Krejčího chystat nebudeme,“ odmítl Král.

Dynamo je po letech v situaci, kdy příliš nemusí koukat na soupeře. V závěru první čtvrtiny soutěže se drží v popředí extraligového pořadí, zvládlo poslední čtyři utkání v řadě a sebevědomí má víc než dost.

„Proti Olomouci budeme znovu chtít hrát naši hru, tvořit, být na kotouči a diktovat tempo,“ těšil se Král.

Kluci dostali volno, řekl kouč

Liga v pátek prožila téměř kompletní kolo, stály pouze Pardubice. Vzhledem k tomu, že Dynamo předtím absolvovalo tři zápasy v pěti dnech, to však všichni přivítali s otevřenou náručí.

„Bylo to dost nahuštěné. Ve středu po Zlínu jsme měli lehký trénink na vybruslení a regeneraci, ve čtvrtek kluci dostali úplné volno, aby z toho trochu vypadli a vůbec nemuseli na zimák, a od pátku už se chystáme na neděli,“ popsal Král aktuální program.

Hlavu si mohli pořádně vyčistit i v úvodu zmínění Adam Musil s Anthonym Camarou, kteří konečně vystavili stopku neproduktivnímu začátku sezony. Nejen Král je však pořád podporoval.

„S oběma jsme to řešili, pořád jsme jim říkali, ať jsou v klidu. Krizi zažije každý, že deset zápasů nedáte gól, je naprosto normální. Pak vám to tam padne a trefíte se zase desetkrát za sebou. Není na to žádný recept, chce to být trpělivý, snažit se chodit do koncovky a dělat věci, jak umíte, pak to někdy přijde. I Gulaš nebo třinecký Růžička mají neproduktivní série,“ klidnil situaci Král.

Trochu pracovat ale ještě musí s Robertem Kousalem. Jednatřicetiletý útočník na papíře patří k lídrům Dynama, v praxi má ale na kontě „pouze“ jeden gól a čtyři nahrávky. Naposledy, když spálil velkou šanci v utkání se Zlínem, zlostí o mantinel rozlámal hokejku. Jeho výlevy na střídačce jsou navíc ve větší či menší intenzitě poměrně časté.

„Projevuje emoce, jeli dva na jednoho, a nepovedlo se to. Robert čeká na góly, na druhou stranu celou letní přípravu promarodil s kotníkem a naskočil rovnou do extraligy a ještě to trochu dohání. Je to pořád stejné, musí být trpělivý,“ podržel i jeho Král.