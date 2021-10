Jandač: Hráči si možná sbírají kanadské body, ale vzadu musí platit zákony

„Dneska to nebylo dobrý,“ stručně shrnul kouč Sparty. Jeho svěřenci se dostali v první části do vedení 2:0, když obě trefy vložili do jedné minuty. Jakmile ještě díky Doležalově teči zvýšili, zdálo se, že už se Západočeši na nic nezmohou.

Jenže Energie uspěla po chybách Pražanů pro změnu dvakrát ve třech minutách a vrátila se do zápasu.

Ovšem ne na dlouho... Domácí se před více než šesti tisíci fanoušky vytáhli se třemi brankami ve dvou a půl minutách. Hlasatel na stadionu ani pořádně nestíhal vyvolávat jména střelců.

Michal Řepík ze Sparty překonává brankáře Karlových Varů Vladislava Habala.

6:2. ,Tak teď už je hotovo,‘ řekli byste si. Ale už asi ne tak jistě jedenáct minut před koncem, kdy Vary ztrácely zase pouze dvě branky. Uklidnění tak přinesla až typická střela Michala Řepíka z pokleku. Jediný dvougólový muž utkání, Ladislav Zikmund, vítězství jistil v samotném závěru.

Sparta se v tabulce díky třem bodům posunula do elitní pětky. V úterý ji v Lize mistrů čeká německý Bremerhaven. A podobný výkon jako proti Varům už trenér Jandač nebude chtít vidět.

Jak hodnotíte dnešní utkání?

Jsme spokojení s tím, že jsme konečně dali více gólů, ale hra dozadu se mi vůbec nelíbila. Tam byl ten výkon lehkovážnější. Ani v oslabení nám to pořád nejde. Jsme rádi za vítězství, ale dneska to nebylo dobrý.

Vary jste zbytečně vrátili zpátky do hry vlastními góly, jak na tohle koukáte?

My měli špatný nástup do druhé třetiny celkově a byli jsme potrestáni. Díky tomu, že jsme odskočili, tak jsme to zklidnili. A pak zase dostaneme další góly... Nechali jsme si je dát úplně zbytečně v zápase, který jsme mohli kontrolovat. Takhle jsem Varům stále dávali nějakou naději.

Rozdíl byl mezi oběma týmy vidět v přesilovkách (na vyloučení 2:2, využití 0:2). V čem u vás vidíte ten hlavní problém?

Ještě si to sedá, úplně si to doteď nesedlo.



Jan Hladonik z Karlových Varů (uprostřed) střílí branku brankáři Sparty Alexanderu Salákovi.

Tak proč se naopak Energii dařilo? Bylo to třeba přímočarostí?

U prvního gólu se nám tam, tuším, srazili dva útočníci a jeden z nich byl potom bez hokejky. Jejich hráč (Flek) se pak dobře trefil do šibenice. Lépe už to trefit ani nešlo. U druhého si myslím, že šlo o chybu brankáře.



Vary nevykrývaly dobře předbrankový prostor a vy jste dali tři branky po přihrávce zpoza brány. Připravili jste si to na ně dopředu?

Ne, vůbec.



Hráči říkali, že se jim zápas povedl, ale pro trenéra to dnes asi muselo být horší...

Mně se to prostě nelíbí. Měly by tam být dané určité automatismy. Kolikrát podáváme dobrý výkon a třeba prohrajeme. Nebo nedáváme góly, i když máme šance – na to jsme samozřejmě apelovali...



Což dneska problém nebyl, produktivní jste byli.

Dneska jsme góly dali, byli produktivní. Hráče to třeba baví, možná si sbírají kanadské body, ale hra dozadu musí být jasně daná. Dopředu můžou tvořit, na to jsou šikovní. Jenže vzadu platí zákony a ty se musí dodržovat.

V čem musíte být lepší, abyste v úterý uspěli v Lize mistrů?

Musíme dát tolik branek a naopak jich tolik nedostat.