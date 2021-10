Krejčí prvně bez bodu. Jak vyprodaná plechárna viděla souboj kamarádů ze Šternberka

Třeba jak je do odchodu do nedaleké hokejové Olomouce trénovali tatínci.

Jak venku mydlili zápasy s tenisákem nebo u Davida doma prožívali turnaje ve Stiga hokeji.

Anebo jak oba šikovní centři prorazili až do slovutné NHL v zámoří.

Vrána sice i kvůli škaredé zlomenině nohy v New Jersey stihl jen šestnáct zápasů, ale i jediná trefa hned v premiéře, ve které překonal gólmana Washingtonu Brenta Johnsona, se počítá.

Krejčí se stal uznávanou hvězdou Bostonu, nejlépe placeným hráčem týmu, jenž dovedl Bruins až za bájným Stanley Cupem. Snové kariéře dal letos překvapivou kapitolu; vrátil se do Olomouce, aby rodině i kamarádům včetně „Havrana“ ukázal, co v pětatřiceti letech umí. Světové kvality předvádí od začátku sezony. V předchozích osmi zápasech posbíral 12 bodů za sedm gólů a pět asistencí. Bodoval v každém duelu. Až do pátku. I proto mohl zvednout ruce nad hlavu Vrána, přestože v krásné bitvě před vyprodaným zimákem také zůstal bez bodového příspěvku.

Olomouc – Třinec 1:2.

Krejčí strávil na ledě přes 25 minut. Na útočníka další mimořádná porce. Znovu nabíjel parťákům, ale žádná rána Jana Káni z vrcholu kruhu se neujala. Stejně jako tvrdé Krejčího pokusy. Třinecký brankář Marek Mazanec byl famózní.

Poctivec Vrána zase nevypustil žádnou obrátku dozadu, i vyhranými buly mančaftu tuze pomáhal.

Krásný mač a přehlídka z NHL

Narvané ochozy se měly na koho dívat. Borců, co prorazili až do NHL, se na kluzišti prohánělo vícero. Netradiční černý dres Mory po měsíčním marodění oblékl zkušený křídelník Rostislav Olesz. Na straně třineckých mistrů byl výčet hokejistů, kteří si vydělávali v nejslavnější soutěži planety, obsáhlejší - kromě Vrány také pánové Mazanec, Kundrátek, Musil, Nestrašil nebo Daňo. A tuhle partu koučuje Václav Varaďa, někdejší bijec Buffala.

Slušná kvalita, nemyslíte?

Marko Daňo, bývalý forvard Columbusu, Chicaga, Winnipegu či Colorada, pomohl v 6. minutě Ocelářům do vedení. Mezi kruhy našel volného beka Jana Jaroměřského, jenž v Olomouci strávil sedm sezon. Už mohl pálit, ale akci vyšperkoval krásnou přihrávkou na kanonýra Martina Růžičku, jenž z první trefil do odkryté části klece přesně.

Olomoučtí v první třetině nezachytili tempo, zato od druhé mačkali šampiony ve svěráku. Ujala se přesilovková petarda kapitána Jiřího Ondruška ve 25. minutě i díky cloně centra Jana Knotka. Kohouti hnáni energickým publikem, které ještě nabudila vítězná potyčka Kunce, jenž povalil na led Daňa, navyšovali otáčky. „Podíval jsem se na strany tribun na stání a všiml jsem si, že je plno. Bylo to znát, fantastická atmosféra hokeji pomohla,“ kývl Knotek. „Proti Třinci hraji rád, má to grády.“

Klimek ho v oslabení vyslal do sóla, leč Mazance v úniku nepřekonal a neoslavil tak své 34. narozeniny. „Nerad se vymlouvám, ale celý sprint jsem musel koukat na puk, protože skákal jak blázen. Soustředil jsem se, abych vůbec vystřelil na bránu,“ litoval Knotek. „Slavím narozeniny, mohl jsem být slavný. Mrzí to.“ Dalšího olomouckého útočníka Lukáše Nahodila zase mrzela tyčka v 47. minutě, po níž puk na čáře zalehl čaroděj Mazanec.

Varaďa pak dopřál bránící se družině oddechový čas. Zafungoval znamenitě. Najednou hosté ožili a rozhodli v přesilovce. Zadák Doudera se v 53. minutě trefil pod břevno, brankář Lukáš marně vyhlížel kotouč přes Oceláře Marcinka.

„Viděli jsme dobrý zápas v parádní atmosféře. Domácí nás mačkali hlavně v přesilových hrách. Přečkali jsme to, Marek Mazanec nás podržel a po rozdílovém gólu jsme hráli dobře střední pásmo. Bereme tři body, možná je to pro domácí až kruté,“ přemítal Varaďa.

„Od druhé třetiny jsme se do toho dostali. Byl to výborný výkon. Měli jsme hodně přesilovek, ale nedokázali je využít a to rozhodlo. Třinec je největší favorit extraligy, hrál výborně dozadu, bylo těžké se prosadit,“ uznal olomoucký kouč Jan Tomajko.

Krejčí se v závěru ještě snažil srovnat, cpal se před branku, ale Mazanec odolal. „Pro diváka pěkný zápas, sám jsem si ho užil, dalo se na něj koukat. První třetinu jsme se hůř rozjížděli, ale pak jsme měli i lehčí převahu, akorát tam nepadl rozdílový gól za stavu 1:1, kdy jsme mohli jít do vedení. Dal ho Třinec, proto vyhrál,“ shrnul Knotek pragmaticky. S nadhledem bral i výtky na nízkou produktivitu týmu. „Jsem tu devátý rok a poslouchám to každý rok. Jsem na to zvyklý.“