Zlínští hokejisté protáhli mizérii. Budíček! žádali si fanoušci

„Do Plzně v neděli ještě jedu. V pondělí bude verdikt. Vedení klubu má nějaké možnosti,“ nerozlouskl Jenáček bezprostředně po utkání klíčovou otázku, zda u mužstva zůstane ve dvojici s Martinem Hamrlíkem, nebo se vrátí k extraligovým juniorům. Zlínský klub před úvodním buly pogratuloval ke kulatinám svým bývalým trenérům. Aplaus sklidili bývalí trenéři Horst Valášek (80) a Stanislav Přikryl (75), na Zimním stadionu Luďka Čajky to byl v pátek poslední potlesk.

„Budíček,“ skandovali domácí fanoušci v prostřední třetině. Marně. Na konci vyprovodili tým pískotem, ale ještě než se zlínský kotel rozešel, vyvolával jméno svého bývalého kapitána Tomáše Fořta, jehož klub vyměnil s Boleslaví za dvojici Flynn–Zbořil.

„Jsem dojatý,“ přiznal Fořt, když si ho fanoušci vyžádali z hostující kabiny na led.

Fořt si návrat na domácí kluziště zpříjemnil pohodovou výhrou, ke které přispěl asistencí na úvodní gól. Kelemenova trefa z úvodu 5. minuty byla také vítězná, za 96 vteřin se skóre měnilo podruhé.

„Boleslav byla dvakrát v našem pásmu a dala dva góly. To je tvrdý direkt. Velmi výrazně to zápas ovlivnilo a při naší produktivitě rozhodlo. Místo abychom vedli 2:0, tak jsme prohrávali 0:2,“ zmínil Jenáček úvodní nápor, který však vyzněl do ztracena.

Zlín se stejně jako v předchozím domácím duelu s Karlovými Vary nezmohl ani na jednu branku.

„Nevím, jestli rozdávat klukům čokolády za góly, nebo jak je ještě motivovat. Momentálně jim to nelepí, nemají psychickou pohodu a bohužel se nenajde nikdo, kdo by to vzal na sebe, zachoval chladnou hlavu a dal branku. Nepomůžeme si ani v přesilovce,“ shrnul Jenáček ofenzivní bídu Beranů.

Jediná pozitivní zpráva přišla pro Zlín z Kladna. Díky jeho porážce od Plzně zůstali za předposledními Rytíři v tříbodovém kontaktu.