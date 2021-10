Plzeňský hrdina Čerešňák po demolici Kladna: Už nejsme tým jednoho lídra

„V extralize určitě ne, v dorostu a juniorce možná. Za mlada jsem hrával útočníka, takže možná někdy dávno se mi to povedlo,“ šátral v paměti slovenský bek po páteční extraligové velevýhře na ledě kladenského nováčka.



Pět bodů, co to s vámi dělá?

Já jsem rád za každý bod. Hlavní jsou ale ty do tabulky, protože sezona je na začátku a my potřebujeme bodovat proti soupeřům pod námi. Za to jsem strašně rád. Další zápas máme v neděli Zlín, máme se od čeho odrazit.

Loni jste dal devět gólů, takže pro vás asi není věda je střílet.

Jak kdy. Jsem za ně rád, snad to půjde takhle dál. Před zápasem mi Lucka Mužíková, naše marketingová manažerka, říkala, že mi chybí tři body, abych jich měl v Plzni rovných sto. Takže jsem jí odpověděl, že to zkusím zařídit hned proti Kladnu. Ale byla to čistě náhoda.

Pětkrát jste skórovali v přesilovce, přitom předtím jste jich využili v sezoně jen osm. Čím to?

Sedlo si to. Ty góly nebyly nějaké nacvičené situace, ale většinou hned po vjezdu do třetiny. Útočníci se toho chopili, vyslali výborné střely a jsme rádi, že nám to napadalo.

Jak k tomu pomohl výkon Kladna?

Bylo nepříjemné, hlavně ve druhé desetiminutovce první třetiny nás dostalo pod tlak. Mělo šance na otočení zápasu. Ale pak se nám tam nasypaly góly a už jsme hru kontrolovali.

Ovlivnilo zápas, že Jágr brzy dohrál?

Všimli jsme si, že i na přesilovce chyběl, takže nevím, co se stalo, proč odešel. I tak dali gól hned z první přesilovky. Ale je to hráč, na kterého si vždycky musíte dát pozor, a když jim vypadne, je to citelná ztráta.

Od vás se body čekají, berete tu roli?

Jsem rád, že chodím na přesilovky a bodujeme celkově jako tým. Těší mě, že to nestojí na jednom dvou hráčích. Máme víc lídrů, kteří bodují a starají se o góly.

I proto jste vyhráli čtyřikrát v řadě?

Je to možné. Loni, předloni a předpředloni to bylo postavené na jednom člověku a on (Milan Gulaš) to tahal sám. Teď je to rozložené na víc lidí. Jsem rád, že našli svoji roli a plní si ji.

Po rozpačitém rozjezdu jste už pátí. Proč to ze začátku drhlo?

Máme deset nových lidí v týmu, chtělo to čas zvyknout si, aby se vytvořila nějaká chemie. Start nebyl dobrý. Jsem rád, že se pomalu rozbíháme.

A co udělat, abyste po téhle demolici nelítali v oblacích?

Toho se právě bojím. Máme hodně mladých, tak aby to proti Zlínu odmakali. Budeme se s nimi muset pobavit.