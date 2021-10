Plzeňský kouč Baďouček míří do Varů. Derby už není tak vyhrocené, míní

„Ale na Vary mám jen dobré vzpomínky. Působil jsem tam roky jako asistent, předtím také jako hráč. Poznal jsem tam spoustu příjemných lidí,“ říká devětapadesátiletý Baďouček, nynější kouč Plzně.

Karlovy Vary vs. Plzeň Online reportáž ve čtvrtek od 17:30

Ve čtvrtek se vrací na známé místo, od 17.30 hodin povede Škodu do západočeského derby v předehrávce 14. kola nejvyšší soutěže. „Pořád je to derby, ale už to nemá takový náboj jako v minulosti. Tenkrát ve Varech platilo, že pokud porazíme Plzeň, vše je odpuštěno,“ usmívá se bývalý obránce.

V Plzni se narodil a strávil většinu aktivní kariéry. Teprve v roce 1991 zamířil do Zlína, přišel tak o stříbrnou federální sezonu Škody hned v dalším roce. Finále si užil až v klubu regionálního rivala, v sezoně 2007/08 asistoval v Karlových Varech Zdeňku Venerovi a klub dovedli až k sérii o zlato proti Slavii.

„Zdeněk se pak chtěl vrátit domů na Moravu a já se přesunul do Znojma. Ve Varech byli výteční hráči. Pema Řezníček, Ondra Němec, Lukáš Pech, Honza Košťál, Václav Skuhravý a spousta dalších. Už to byla střední generace, hladová po úspěchu. Tři roky se mužstvo skládalo a hned v další sezoně udělalo titul,“ vzpomíná Baďouček.

Návrat na karlovarskou lavičku pro něj už tak úspěšný nebyl a z extraligy na čas zmizel. Trenérský návrat po čtyřech letech v Pardubicích byl rovněž krátkou epizodou, až teď zažívá lepší časy. S Plzní, kterou vede v rovnocenné pozici s Milošem Říhou mladším, se vyšplhal už na šestou pozici, posledních pět duelů Škoda bodovala naplno.

„Máme nějakou šňůru, ale chceme na to navázat. Udělat ve Varech co nejlepší výsledek, nechat je v tabulce pod sebou a znovu si upevnit místo v klidném pásmu,“ plánoval plzeňský kouč.

Těsně před začátkem nedělního duelu proti Zlínu se stal podruhé dědečkem, k tříletému vnoučkovi přibyla vnučka, která se narodila jeho vyženěnému synovi Martinu Heřmanovi, bývalému centru Plzně či Českých Budějovic.

„Hráči na mě hned po výhře vyrukovali, že jsem jim nic neřekl. Jenže těsně před zápasem jsem si to nechal pro sebe. Ale nemusí se bát, směrem do klubové kasy už je všechno vyřízené, kluci dostali, co jim patří,“ směje se Baďouček.

Vydrží mu dobrá nálada i večer po derby?