Proti Jágrovi. Hezké, ale jde o body, říká plzeňský útočník Kodýtek

„Je to moc hezký pocit. Ale dobře si uvědomujeme, že další zápas už může sestava vypadat zase jinak,“ říká centr Škody Petr Kodýtek. Každopádně dnes by v tomto složení měli zahájit duel 12. kola extraligy v Kladně (18 hodin).

Zdá se, že jste si spolu sedli.

Já jsem si tohle vždycky přál. Hrát v Plzni v první lajně. A teď je to navíc s klukama, kteří tady také vyrostli. Vážně si to užíváme.

Plzeň má za sebou tři vítězství v řadě. V čem jste se zlepšili oproti rozpačitému startu sezony?

Na začátku nám nefungovalo v podstatě vůbec nic. Hlavní důvod zlepšení vidím v tom, že jsme přidali víc v bruslení, v napadání. A daleko lépe hrajeme směrem dozadu, první zápasy nám soupeři furt jezdili sami na bránu nebo tam bylo hodně přečíslení. K tomu jsme si pak v kabině něco řekli, takhle to dál nešlo. Nastartovali jsme se a jsem rád, že se nám teď daří.

V pátek hrajete v Kladně, v neděli hostíte Zlín. Dva týmy z konce tabulky. Vnímáte to tak, že když budete naplno bodovat, dostanete se ještě do klidnějších vod?

My k tomu musíme přistoupit naprosto stejně jako k těm posledním zápasům. Jsou sice v tabulce pod námi, ale na to vůbec nemůžeme koukat. Jsou to pořád kvalitní a nepříjemné týmy, které chtějí za každou cenu bodovat. Nějak je podcenit, to se nám nesmí dostat do hlav.

Asi to ani nejde, když proti sobě uvidíte Jágra s Plekancem, dvě hrající legendy, že?

Už jsem proti oběma hrál a pořád je to něco speciálního. Koukal jsem na ně jako malý kluk a vždycky jsem k nim vzhlížel. Bude to určitě hezké zase proti nim nastoupit, ale nám jde především o body. Na to myslím nejvíc.

Přistihl jste se třeba někdy, že na Jágra koukáte ze střídačky a přestanete vnímat ostatní?

To ani ne. Když jsem na ledě, soustředím se jen a jen na svoji hru. Co co se děje okolo, to ani moc nevnímám. A na střídačce jsem pak rád, že se vydejchám... (úsměv)